Убивство поліцейського на Вінничині: підозрюваним допомагали втекти двоє військових

Один із військових передав авто для втечі за кордон, а інший - поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які в подальшому передав нападникам.

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Викрито військових, які допомагали переховуватися підозрюваним у вбивстві Максима Зарецького / Колаж: Главред, фото:t.me/mvs_ukraine, t.me/pgo_gov_ua

Працівники Державного бюро розслідувань викрили двох військових, які допомагали переховуватися підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Одного з них уже затримано.

"20 квітня 2024 року, після трагічної події, нападники вирішили втекти за кордон і звернулися по допомогу до знайомих військовослужбовців. Один із них також самовільно залишив військову частину в Одеській області", - повідомляє пресслужба ДБР.

Попри те, що громадськості вже було відомо, що батька та сина розшукують за вбивство правоохоронця, фігуранти вирішили допомогти підозрюваним.

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Зокрема, один із них передав авто для втечі за кордон, а інший - поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які в подальшому передав нападникам.

24 квітня 2024 року ДБР затримало одного з військовослужбовців, який сприяв втечі підозрюваних і самовільно залишив військову частину.

За приховування тяжкого злочину військовослужбовцю повідомили про підозру. Іншому військовому, який самовільно залишив військову частину, повідомили про підозру за ч.5 ст.407 КК України.

У кримінальному провадженні правоохоронці провели обшуки за адресами фігурантів справи та інших осіб, які допомагали нападникам втекти за кордон і надавали першу медичну допомогу. Було вилучено телефони, за допомогою яких підозрювані тримали зв'язок із нападниками.

В Офісі генпрокурора повідомили, що наразі готується клопотання до суду про обрання затриманому підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Убивство поліцейського на Вінниччині - головні новини за темою

У ніч на 20 квітня сталася стрілянина в Гайсинському районі Вінницької області. Двоє чоловіків відкрили стрілянину по поліцейських у той момент, коли правоохоронці зупинили їх для перевірки документів. Унаслідок стрілянини загинув 20-річний поліцейський, його напарник був поранений.

Пізніше Командування Сухопутних військ ЗСУ офіційно підтвердило, що до вбивства 20-річного поліцейського Максима Зарецького у Вінницькій області причетні військовослужбовці однієї з військових частин.

20 квітня стало відомо про те, що правоохоронці знайшли авто військових із боєприпасами. В автівці також були речі, в яких були підозрювані. На них були сліди крові.

21 квітня було затримано підозрюваних у нападі на поліцейських на Вінниччині, внаслідок якого один правоохоронець загинув, а інший дістав поранення. Зловмисників - двох військових, батька і сина, 52 і 26 років, уродженців Вінницької області - затримано за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.

Підозрюваному у вбивстві поліцейського Валерію Василаці обрали запобіжний захід. Вінницький міський суд відправив його на два місяці під варту без права вийти під заставу.

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