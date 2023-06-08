Вбили 4-річну дитину, тата і дідуся: ціла сім’я загинула від рук окупантів на Донеччині

Також російські загарбники поранили ще чотирьох дітей віком 3, 4, 9 і 13 років.

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Окупанти вбили на Донеччині дідуся, його сина і 4-річного онука/ колаж: Главред, фото: Офіс генерального прокурора

Російські окупанти під час обстрілу міста Українськ Донецької області вбили цілу сім’ю – дідуся, його сина і 4-річного онука.

Обстріл стався ввечері у середу, 7 червня. Внаслідок цього також отримали поранення ще четверо дітей віком 3, 4, 9 й 13 років. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"7 червня 2023 року, близько 19:45, житлові квартали м. Українськ піддались, ймовірно, артилерійському обстрілу. Внаслідок атаки загинула ціла родина – дідусь, його син та 4-річний онук", – йдеться у повідомленні.

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У чотирьох поранених дітей, зокрема, мінно-вибухові травми.

"Ще двоє дівчат та двоє хлопчиків віком 3, 4, 9 й 13 років зазнали мінно-вибухових травм та інших тілесних ушкоджень. Крім того, на місці події надано медичну допомогу пораненому 27-річному чоловіку", – зазначають в Офісі генпрокурора.

Остаточна кількість жертв встановлюється.

У відомстві зазначили, що Донецька обласна прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Війна в Україні

Українські військові у ніч на четвер, 8 червня, потужно вдарили по російських загарбниках у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області. Стало відомо, що під час "прильотів" російські окупанти зазнали втрат серед особового складу.

У тимчасово окупованому Луганську в четвер, 8 червня, пролунала серія вибухів. Після цього над містом піднявся чорний дим. Були "прильоти" на території промислових підприємств – заводу Жовтневої революції, фабрики "Глорія Джинс", заводу Луганськцентрокуз. Там ремонтувалася техніка окупантів та перебували російські військові.

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Херсонщину, яка постраждала внаслідок підтоплення після підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС. Зеленський провів у регіоні координаційну нараду щодо ліквідації наслідків підриву греблі. Під час наради обговорили низку важливих питань.

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