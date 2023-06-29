У Зеленського назвали умову, за якої президент поїде на саміт НАТО у Вільнюс

Якщо на саміті в Вільнюсі не буде досягнуто результату, то президенту України не має сенсу та не варто витрачати час на таку поїздку, підкреслив Жовква.

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У Зеленського назвали умову, за якої президент поїде на саміт НАТО / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Президент Володимир Зеленський планує особисто відвідати липневий саміт НАТО у Вільнюсі, але це залежить від того, чи отримає Україна задовільний результат від цього. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю Reuters.

Так, відповідаючи на питання щодо мінімальних умов присутності президента Зеленського на саміті НАТО, Жовква звернув увагу на його виступ у парламенті, де український гарант акцентував значення мужності в сучасному світі.

"Президент не поїде... на саміт, якщо лідери будуть схильні демонструвати або будуть демонструвати дефіцит мужності, тоді як Україна з усією мужністю, волею й силою і високим бойовим духом бореться проти російської агресії", – сказав заступник керівника Офісу президента.

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Він також додав, що якщо на саміті в Вільнюсі не буде досягнуто результату, то президенту України не має сенсу та не варто витрачати час на таку поїздку.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Генсек НАТО Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що під час літнього саміту НАТО у Вільнюсі питання України буде на порядку денному. Столтенбрег зазначив, що ця програма допоможе Україні перейти від радянських стандартів до сучасного "натовського" типу озброєння. Крім того, члени НАТО на літньому саміті мають намір обговорити питання посилення оборони країн-членів Альянсу. Зокрема, йтиметься про збільшення бюджетів на оборону.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, деякі держави-учасниці НАТО так бояться агресора Росії, що не готові до вступу України у блок. І якщо Київ не отримає чіткого сигналу щодо майбутньої інтеграції до Альянсу, українським представникам нема чого робити на липневому саміті у Вільнюсі. Україна прагне вступити до колективного блоку безпеки Заходу після перемоги у війні.

За словами заступника міністра оборони Володимира Гаврилова, на саміті НАТО у Вільнюсі Україна очікує на затвердження механізму вступу до Північноатлантичного альянсу. Київ повинен чітко розуміти, що після завершення війни з агресором Росією євроатлантична інтеграція держави відбудеться протягом одного-двох років.

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