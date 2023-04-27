Саміт НАТО у Вільнюсі: Столтенберг зробив важливу заяву для України

НАТО на літньому саміті мають намір обговорити питання посилення оборони країн-членів Альянсу.

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Йенс Столтенберг / 28 ОМБр імені лицарів Зимового походу, УНІАН

Під час літнього саміту НАТО у Вільнюсі питання України буде на порядку денному. Як заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, члени Альянсу планують узгодити багаторічну програму для України.

На брифінгу з прем'єр-міністром Люксембургу, 27 квітня, Столтенбрег зазначив, що ця програма допоможе Україні перейти від радянських стандартів до сучасного "натовського" типу озброєння.

"Я також очікую, що на Вільнюському саміті члени Альянсу узгодять багаторічну програму. Ми будемо працювати над тим, як допомогти Україні перейти від радянських стандартів, доктрин обладнання до стандартів і доктрин НАТО, а також забезпечити повну взаємосумісність з НАТО. Тому ми продовжимо, і ми зустрілися минулого тижня і обговорили в Рамштайні конкретні вимоги щодо того, як продовжувати надавати військову підтримку Україні", – зазначив генсек.

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Крім того, члени НАТО на літньому саміті мають намір обговорити питання посилення оборони країн-членів Альянсу. Зокрема, йтиметься про збільшення бюджетів на оборону.

"Так як в більш небезпечному світі ми повинні інвестувати більше і краще в нашу оборону", – підкреслив він.

Відзначимо, що саміт країн НАТО повинен пройти у Вільнюсі 11-12 липня.

Дивіться відео про те, як пройшов перший з початку масштабного вторгнення військ Росії в Україну візит генсека НАТО до Києва.

Вступ України до НАТО

20 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва. Він заявив, що місце України по праву в НАТО. Тому в Альянсі обіцяють зробити все, щоб це стало можливим.

"Місце України по праву в НАТО і ми допоможемо, з нашою підтримкою ми зробимо це можливим. Сьогодні ми обговорили річну ініціативну підтримку. Це допоможе вам перейти від обладнання та доктрини радянських часів до стандартів НАТО. Забезпечити повну оперативну сумісність з Альянсом", - сказав Столтенберг.

Пізніше генсек НАТО заявив, що всі країни-союзники по НАТО досягли консенсусу і домовилися, що Україна в майбутньому вступить до Альянсу. При цьому Столтенберг підкреслив, що зараз основна увага приділяється тому, щоб Україна домоглася перемоги над РФ.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що з початком повномасштабного вторгнення РФ Україна де-факто стала членом НАТО. Він підкреслив, що для вступу України в Альянс де-юре залишилося прийняти тільки політичне рішення.

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