УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Зеленського висміяли Путіна, який розглядав карту без України

Марія Тупік
24 травня 2023, 16:21 оновлено 24 травня, 16:23
159
Путіну 23 травня показали стару карту середини XVII століття, на якій він шукав Україну.
Путін, Подоляк
Подоляк відповів Путіну / Колаж Главред, фото president.gov.ua, скріншот

В Офісі президента відреагували на чергову порцію російських історичних фейків про те, що України начебто не існувало.

"Україна була, є і буде. Росія ж історично самообнулилася: путінська еліта зникне, традиційні міфи перетворилися на меми, а територія прискорено занурюється в стан класичного "російського бунту, злиднів і безвладдя", - написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

Путін розглядав карту 400-річної давності і шукав на ній Україну

Зазначимо, 23 травня глава Конституційного Суду РФ Валерій Зорькін показав російському диктатору Володимиру Путіну французьку карту середини XVII століття і заявив, що на ній нібито "немає України".

відео дня

Після цього Путін заявив, що України нібито "ніколи не існувало". При цьому на карті була відображена, ймовірна, Гетьманщина, яку диктатор назвав "краєм, який попросився до складу РФ". Таким чином, росіяни в черговий раз спробували виправдати загарбницьку війну проти України.

Путін і Зорькін шукають Україну
Путін і Зорькін шукають Україну / скріншот

Дивіться відео, як Путін шукає Україну на карті 400-річної давності:

Путін і заява про Україну

Нагадаємо, у Путіна зганьбилися ниттям щодо рейду добровольців по Білгородщині. Дії російських ополченців в Бєлгородській області "викликають глибоку стурбованість" в Кремлі.

РФ хоче вдарити по західних об'єктах інфраструктури. РФ може використовувати спеціальну військово-морську програму, за допомогою якої можна спостерігати за об'єктами критично важливої інфраструктури і атакувати їх.

Лукашенко ухиляється від прямої війни з Україною. Маломуж пояснив, чому Путін це "терпить". У Білорусі більшість людей зрадіють, якщо Олександр Лукашенко втратить владу в країні, вважає колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

Читайте також:

Володимир Путін Михайло Подоляк
Реклама

Головне за день

Польща хоче підтримати війська, які підуть проти Лукашенка - генерал Скшипчак

Польща хоче підтримати війська, які підуть проти Лукашенка - генерал Скшипчак

16:03 Політика
ПЦУ перейшла на новий календар: коли відзначатимемо церковні свята

ПЦУ перейшла на новий календар: коли відзначатимемо церковні свята

13:59 Україна
Армія України перейде на нові винищувачі: Зеленський провів Ставку

Армія України перейде на нові винищувачі: Зеленський провів Ставку

13:43 Політика
Всі головні новини

Останні новини

16:21

У Зеленського висміяли Путіна, який розглядав карту без України

16:16

Як відокремити оселедець від кісток одним рухом: божевільний фокусВідео

16:08

Українська збірна бійців-спортсменів виборола перше місце на чемпіонаті Європи! новости компании

16:03

Польща хоче підтримати війська, які підуть проти Лукашенка - генерал СкшипчакВідео

15:52

У 75-річної жінки виявили рідкісну генетичну мутацію: чим вона особлива

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:48

"Без двадцяти чотири – неправильно": мовознавець пояснив, як вказати час без русизмівВідео

15:39

"Позорище": росіяни в істериці через заборону Камеруну грати матч з футболістами РФВідео

15:05

Загинув під Бахмутом: окупанти вбили відомого українського боксера

15:00

"Філіп-скромняжка": Кіркоров публічно висловився про свого партнераВідео

Реклама
14:57

Прорив добровольців Росії в напрямку Москви: генерал СБУ оцінив сценарійВідео

14:54

Саме вона нагадує смак дитинства: та сама сирна запіканка з СРСР - рецептВідео

14:28

Арестович показав знімок без сорочки у відповідь на критику його фото з пляжу

13:59

ПЦУ перейшла на новий календар: коли відзначатимемо церковні святаВідео

13:58

Що не можна готувати у фользі: продукти, про які ви не здогадувалися

13:43

Армія України перейде на нові винищувачі: Зеленський провів СтавкуВідео

13:42

Лише найкмітливіші розгадають загадку: потрібно за 5 секунд знайти людину серед статуй

13:41

Що таке синька і чому без неї не обходилася жодна господиня в СРСР

13:24

Взяв і розчавив танком авто: Шварценеггер став співробітником Netflix

13:17

Найсексуальніший чоловік у світі одружується - ЗМІ

13:07

Як від пластику відмити наклейки: 3 лайфхаки від бруду на ваших флаконах

Реклама
12:59

Війна може закінчитися швидко, на це вплине 2 фактори – ЯрошВідео

12:56

ЗСУ прорвуться в Криму і на Донбасі: Пригожин в істериці чекає провалу військ РФВідео

12:53

EOS Data Analytics Макса Полякова отримала перші оброблені знімки зі супутника EOS SAT-1

12:38

У Пентагоні розповіли, коли бійці ЗСУ почнуть освоювати танки Abrams

12:35

У РФ заявили, що корабель "Іван Хурс" атакували дрони: що це означаєВідео

12:24

Атака на дефективний розвідувальний корабель Іван Хурс: Росії буде болячеПогляд

12:11

"Зірка на небо летіла": Злата Огневич звалилася зі сцени під час концертуВідео

12:09

Міка Ньютон налякала прихильників фото з онкологічного центру

12:06

"Нам тут жити": Київстар, 1+1 Media та Повернись живим запускають збір для 146 саперних груп

12:04

Пугачова позбулася останнього бізнесу в РФ: що сталосяВідео

12:01

Захисники Бахмута отримали ще одне авто за сприяння Favbet Foundation

11:54

Місячний календар на червень 2023: в який день червня не можна приймати рішень

11:52

Головоломка для справжніх майстрів: потрібно за 5 секунд знайти школяра-шахрая

11:50

Республіки у Білгороді, Курську і Брянську стануть поясом безпеки - ЯгунВідео

11:41

Гороскоп на завтра 25 травня 2023: Тільцям - проблеми зі здоров'ям, Дівам - несподіваний дохідВідео

11:32

Над Кримським мостом здійнявся стовп густого диму: окупанти різко перекрили рухФотоВідео

11:03

Ексзаступник голови СБУ пояснив, чи зможуть росіяни перекинути резерви на БілгородщинуВідео

10:54

РФ зіткнулася з серйозним противником на Бєлгородщині, Україні це вигідно – генералВідео

10:48

Бійці ЗСУ стояли на кордоні і не вторгалися до Білгородщини - The New York TimesВідео

10:22

Ложкою ж зручніше: чому японці досі все їдять паличками

Реклама
10:22

Виконає бажання, приверне любов і відведе біду: для чого ставлять лаванду в будинку

10:08

Добровольці на Білгородщині могли відійти ближче до кордону з Україною - ISWВідео

09:52

"РФ не зникне з карти": в Австрії назвали головну проблему після закінчення війни

09:49

Maruv чекає перемоги Києва і шукає вигідне місце для життя: блогер розповів про плани співачки

09:08

5 найрозумніших порід собак у світі: справжні генії серед чотириногихВідео

09:03

Вода Росяна: як Олексію Федосову вдалося створити завод в Феофанії, якому немає аналогів в Україні новости компании

09:00

Добровольці Росії можуть зайти до Білгорода, Кремль має лише 3-4 дні – генерал-майор СБУ ЯгунЕксклюзив

08:59

Українцям покладені доплати до пенсії до 570 грн: що робити і хто має правоВідео

08:56

Україна стала моральним компасом ЗаходуПогляд

08:52

Доки режим Путіна не завершить війну: Данілов попередив 3 області РФ про проривиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти