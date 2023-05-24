У Зеленського висміяли Путіна, який розглядав карту без України

Путіну 23 травня показали стару карту середини XVII століття, на якій він шукав Україну.

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Подоляк відповів Путіну / Колаж Главред, фото president.gov.ua, скріншот

В Офісі президента відреагували на чергову порцію російських історичних фейків про те, що України начебто не існувало.

"Україна була, є і буде. Росія ж історично самообнулилася: путінська еліта зникне, традиційні міфи перетворилися на меми, а територія прискорено занурюється в стан класичного "російського бунту, злиднів і безвладдя", - написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

Путін розглядав карту 400-річної давності і шукав на ній Україну

Зазначимо, 23 травня глава Конституційного Суду РФ Валерій Зорькін показав російському диктатору Володимиру Путіну французьку карту середини XVII століття і заявив, що на ній нібито "немає України".

відео дня

Після цього Путін заявив, що України нібито "ніколи не існувало". При цьому на карті була відображена, ймовірна, Гетьманщина, яку диктатор назвав "краєм, який попросився до складу РФ". Таким чином, росіяни в черговий раз спробували виправдати загарбницьку війну проти України.

Путін і Зорькін шукають Україну / скріншот

Дивіться відео, як Путін шукає Україну на карті 400-річної давності:

Путін і заява про Україну

Нагадаємо, у Путіна зганьбилися ниттям щодо рейду добровольців по Білгородщині. Дії російських ополченців в Бєлгородській області "викликають глибоку стурбованість" в Кремлі.

РФ хоче вдарити по західних об'єктах інфраструктури. РФ може використовувати спеціальну військово-морську програму, за допомогою якої можна спостерігати за об'єктами критично важливої інфраструктури і атакувати їх.

Лукашенко ухиляється від прямої війни з Україною. Маломуж пояснив, чому Путін це "терпить". У Білорусі більшість людей зрадіють, якщо Олександр Лукашенко втратить владу в країні, вважає колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

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