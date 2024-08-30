У якому оточенні опинилися окупанти на Курщині: Попович заявив про знищені мости

Росіяни можуть перейти лише через річку Сейм і таким чином врятуватися, але для цього їм потрібні переправи.

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ЗСУ просуваються на Курщині / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, росЗМІ

Військовий оглядач Денис Попович зазначив, що наразі цифра чисельності російських солдатів, які опинилися в оперативному оточенні у Курській області, невідома.

"Наразі конкретна оцінка чисельності російських солдатів, які опинилися в оперативному оточенні на Курщині, невідома. Це не котел і не фізичне оточення - це оперативне оточення. З одного боку, росіяни обмежені річкою Сейм. З південного напрямку державним кордоном України. Зі сходу та заходу росіяни обмежені кордоном України й територіями, що вже контролюються українською армією", - зауважив Попович в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами військового оглядача, росіяни можуть перейти через річку Сейм і таким чином врятуватися, але для цього їм потрібні переправи. Наразі мости знищені або пошкоджені, що унеможливлює їх використання. Тому росіяни змушені зводити понтонні переправи, які постійно знищуються.

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"Оперативне оточення - це ситуація, коли логістичні шляхи перебувають під загрозою: вони або перебиті, або контролюються вогнем. Ми бачимо, що логістичні шляхи контролюються вогнем. Якщо росіяни зможуть вийти з цього оперативного оточення, то поповнять обмінний фонд. А територія, яка буде контролюватися українською армією, збільшиться", - наголосив Попович.

Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що російський диктатор Путін наказав "вибити" ЗСУ із Курської області та назвав терміни. Проте завдання російської армії - зробити це будь-як, не знімаючи сили з ключових ділянок, де Росія веде наступ на Донбасі. Йдеться передусім про Покровський та Торецький напрямки.

Кремль може відвернутись від Курської області в обмін на війну в Україні. Аналітик відкритих даних Еміль Кастехельмі розповів, що "операція" ЗСУ ще не завершилась і може принести багато "сюрпризів" як для росіян, так і для західних партнерів. Для Заходу такий крок ЗСУ став справжньою несподіванкою.

ЗСУ можуть піти до АЕС в Курській області. Олександр Коваленко розповів, що після знищення в Глушківському районі Курської області трьох мостів через річку Сейм, фактично ті російські підрозділи, які перебувають у цьому районі, відрізані від логістики, що нормально функціонує.

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