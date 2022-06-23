У ворога вогнева перевага, ЗСУ перейшли до маневрової оборони - Залужний

ЗСУ протистоять переважаючим силам противника / Фото УНІАН

Головнокомандувач Збройними силами України (ЗСУ) Валерій Залужний розповів про те, як захисники України протистоять аргесії РФ.

У своєму Telegram він зазначив, що українські війська змушені вести маневрену оборону і займати більш вигідні рубежі і позиції.

Причиною такого становища він назвав те, що вогнева перевага знаходиться на боці російських окупантів, в той же час він назвав ситуацію на фронті контрольованою.

"Ціна свобода висока. Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Незважаючи на все, ми тримаємося. Ситуація складна, але контрольована. Ми змушені вести маневрену оборону, займати більш вигідні рубежі і позиції. Але кожен метр захопленої окупантом землі залитий його кров'ю. Тримаємо лад!"- додав Залужний.

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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти в Україні ставлять перед собою завдання захоплення чотирьох українських міст.

Загарбники РФ постараються найближчим часом захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, а потім піти на Краматорськ і Слов'янськ.

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