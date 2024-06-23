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Біля Вовчанська помічено "Сонцепік", в експерта це викликало запитання

Яна Ставська
23 червня 2024, 17:09
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На думку Коваленка, Росія поставила за мету стерти місто з лиця землі.
Біля Вовчанська помічено 'Сонцепік', в експерта це викликало запитання
Експерт спантеличений, чому ЗСУ підпустили цю систему так близько / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

У російських окупантів намітилися проблеми з боями у Вовчанську, тому ворог переключився на стару схему щодо "випаленої землі", вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Він звернув увагу на те, що противник пригнав до міста важку вогнеметну систему "Сонцепік".

"Не полінувалися, пригнали ТОС-1А "Сонцепік", що вже говорить про явні проблеми на рівні міських боїв. Там, де окупанти зазнають на тактичному рівні поразки, вони гіпертрофують силову компоненту і просто стирають місто з лиця землі, застосовуючи КАБ і ТОС-1А. Тобто, ухвалено рішення стерти Вовчанськ з лиця землі. Особливо якщо до ТОС-1А приєднаються КАБ на базі ФАБ-3000 М54", - пояснив Коваленко.

відео дня

Експерт також зазначив, що "Сонцепік" - не далекобійна зброя, тому діє максимум за 6 км від міста.

"Виникає питання, а де контрбатарейне відпрацювання далекобійної, високоточної артилерії, по не особливо мобільній системі, сліпій, як кріт? За ким-ким, а ось за ТОС-1А слід стежити як не за ким іншим...", - написав Коваленко.

Він додав, що втрати в артилерії із середньою дальністю ураження цілей 15 км набагато вищі за втрати "сліпих" "Сонцепіків", що викликало в експерта нові запитання.

Війна в Україні - останні новини

Війська РФ застопорилися в Харківській області. Ворог втрачає сили в безуспішних атаках. Інтенсивність бойових зіткнень, за спостереженням командування, змінюється. Росіяни знижують активність через втрату боєздатності підрозділів.

До цього стало відомо, що окупанти посилили атаки на стику Луганської та Харківської областей, щоб вийти на адмінмежі Луганщини. Аналітики, зі свого боку, уточнюють, що противник планує повторити минулорічну стратегію з виходом спочатку на лінію Надія-Новоєгорівка, а потім уже на Першотравневе-Чернещина.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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війна в Україні ЗСУ Олександр Коваленко війна Росії та України Вовчанськ
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