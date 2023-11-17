Серйозний удар по флоту: в ВМС розповіли, скільки кораблів РФ вдалося підбити

В ВМС зазначили, що робота із послаблення сил Чорноморського флоту буде продовжуватись й надалі.

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В ВМС розповіли, скільки кораблів РФ вдалося підбити / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Російський флот зазнав серйозних втрат, включаючи знищення 15 ворожих кораблів та пошкодження ще 12. Про це повідомив у ефірі телемарафону повідомив речник Військово-Морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

"Можна порахувати ті одинці, які вже виведено з ладу. Це 15 знищених та 12 пошкоджених кораблів ворога. Так, звісно, далеко не все це – результат роботи наших дронів, але так само і на їхньому рахунку є достатньо багато пошкоджень ворожих кораблів. Тому ми є фактично драйверами такого нового типу морської війни, і всі це визнають. Україна в цьому сенсі показує новий рівень застосування безекіпажних систем. У нас існує окрема бригада подібних дронів, які використовують надводні, так і підводні дрони. І не тільки для розвідки та розмінування, а й для ураження", - сказав Плетенчук.

Він додає, що російські можливості в Чорному морі останнім часом значно зменшились завдяки діям українських Сил оборони. Плетенчук додає, що зараз можна навіть говорити про те, що вони перебувають в обороні. Однак, залишається загроза, оскільки у ворога є носії крилатих ракет.

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Речник Військово-Морських сил Збройних сил України запевнив, що стратегія з послаблення флоту РФ продовжиться. "Ми, звісно, будемо розширювати наш вплив при першій можливості", - обіцяв капітан 3-го рангу.

Удари по Чорноморському флоту

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що Силам оборони України вдалось досягнути "вагомих досягненнь на Кримському напрямку".

Водночас, в НАТО підкреслили успішність ударів України по військових об'єктах в Криму. Генсек альянсу Єнс Столтенберг зазначив, що удари Сил оборони України примусили Росію розглядати інші можливі місця для базування свого військового флоту.

Суднобудівні заводи, на яких окупанти здійснюють ремонт кораблів Чорноморського флоту, тепер стали цілями для українських атак. Експерти з Defense Express відзначили, що Україна успішно знищила вже третє судно ЧФ, яке перебувало на ремонті.

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