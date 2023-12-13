Після США Зеленський поїхав до Норвегії: в чому мета візиту

У середу, 13 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Осло, столиці Норвегії. Глава держави зустрінеться з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
Як повідомляє прес-служба уряду Норвегії, Зеленський і Стере обговорять різні теми, зокрема і подальшу підтримку України.
"Я радий мати можливість вітати Володимира Зеленського в Норвегії. Сподіваюся на наші конструктивні переговори. Норвегія продовжуватиме підтримувати боротьбу України за самозахист. Ми надаємо цільову, довгострокову підтримку, щоб допомогти Україні в її боротьбі за свободу і демократію. Зусилля України також важливі свободи і безпеки тут, в Норвегії", - підкреслив норвезький прем'єр.
Президент України також відвідає саміт північних країн, який пройде сьогодні в Осло. Серед головних тем - спільна робота в області оборони і безпеки.
Також після зустрічі у Зеленського і Стере запланована спільна пресконференція.
У своєму Telegram-каналі Володимир Зеленський підтвердив, що сьогодні прибув до Осло для участі у другому саміті Україна – Північна Європа.
"Разом з лідерами Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії та Швеції будемо говорити про посилення оборонного, політичного та економічного співробітництва, про наше спільне майбутнє в Європі. Наша мета - безпека і справедливий і міцний мир на континенті", - написав президент.
Також Зеленський проведе двосторонні переговори з учасниками саміту, а також зустрінеться з королем Гаральдом V, відвідає Стортинг і поспілкується з норвезькими політиками і підприємцями.
"Особисто дякую Норвегії за всю дуже своєчасну і принципову підтримку, яку вона надавала Україні з початку повномасштабного вторгнення", - додав глава держави.
Дивіться відео - Президент Зеленський прибув з візитом до Норвегії:
Візит Зеленського до США
Президент України Володимир Зеленський на початку цього тижня прибув до Вашингтона. В ході візиту глава держави зустрівся з лідерами демократичної і Республіканської партії в Конгресі, а також зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном.
Крім того, відбулася зустріч Зеленського і Байдена в Білому домі.
Джо Байден підписав документ про виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів.
Також президент США заявив, що Америка хоче перемоги України у війні з РФ, а майбутнє України пов'язане з НАТО.
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