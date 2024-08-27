"В України є зброя перемоги": Шмигаль зробив гучну заяву про мільйон дронів

За словами глави Кабміну, Україна "в рази, подекуди в десятки, а подекуди - в сотні разів підняла можливості виробництва".

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Денис Шмигаль розповів, як Україна створила "зброю перемоги" / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, УНІАН

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі в України є "своя зброя перемоги". За його словами, українські виробники дронів змогли локалізувати виробництво в Україні до 98%, і лише невеликий відсоток деталей постачають союзники. Про це глава Кабміну сказав під час форуму "Україна 2024. Незалежність".

Шмигаль стверджує, що Україна постачає 1 млн дронів і продовжує нарощувати потужності. За його словами, Україна "в рази, подекуди в десятки, а подекуди - в сотні разів підняла можливості виробництва".

"Ми всі бачимо, скільки дронів сьогодні виробляє Україна. У багатьох підприємств-виробників дронів локалізація становить 98%. Я особисто відвідав велику кількість українських виробників дронів - від плат до запасних частин усе виробляється в Україні. Надзвичайно малий відсоток закуповується у наших партнерів. І це вагомий результат. Це ринок, який ми відкрили вже під час війни, ринок дронів. Сьогодні Україна вже виробляє та постачає понад один мільйон дронів", - сказав прем'єр і додав, що нарощування виробництва триває.

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За його словами, другий крок, який зробила Україна, це відкрила ринок власних боєприпасів для дронів.

"Окремо у нас у бюджет закладено кошти на підтримку та організацію виробництва в українському оборонно-промисловому комплексі. І окремо ми фінансуємо спільно з партнерами сотні мільярдів гривень на закупівлю в українських виробників", - сказав глава Кабміну.

"Ми дійсно сьогодні маємо українську зброю перемоги за всіма напрямками - від української артилерії до виключно українських дронів, тих продуктів, які презентував президент України буквально на День незалежності", - резюмував Шмигаль.

Україна вперше застосувала ракету-дрон "Паляниця"

У День незалежності України 24 серпня президент Зеленський заявив, що ЗСУ вперше застосували проти російських окупантів новий клас зброї - ракету-дрон "Паляниця".

За його словами, "Паляниця" - новий метод відплати агресору.

"Ворог був вражений. Росії буде дуже складно навіть вимовити, що саме прилетіло", - наголосив Зеленський.

Аналітики Defence Express вважають, що "Паляницю" могли використовувати під час атак на тимчасово окупованих територіях.

Зазначимо, через політичні обмеження в застосуванні західного озброєння вглиб Росії Україна розгорнула власну ракетну програму.

Нещодавно президент Зеленський натякнув, що в межах цієї програми "вже є практичні результати". За його словами, зросли поставки певних видів озброєння у військо.

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