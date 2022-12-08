Атаки на російські авіабази: західні експерти оцінили потенціал України для повернення Криму

Україна здатна атакувати ворога на далекій відстані, а російські системи ППО значно слабкіші, ніж думали раніше, кажуть експерти.

Західні експерти оцінили потенціал України для повернення Криму / Колаж фото УНІАН і Maxar Technologies / European Space Imaging

Україна здатна атакувати ворогів на дуже далеких дистанціях, а системи ППО в країні-агресорі далеко не такі сильні, як вважалося раніше. Про це йдеться в матеріалі радіостанції "Голос Америки"з посиланням на американських і австралійських військових експертів.

До такого висновку фахівці прийшли, коли проаналізували вибухи на авіабазі "Енгельс" в Саратовській області та аеродромі "Дягілєво" біля Рязані.

Якщо вважати, що удари по російських військових базах наносилися українськими безпілотниками, то, вважають експерти, військовий потенціал України дозволяє атакувати російські бази в тимчасово окупованому півострові Крим і звільнити його в стислі терміни.

"Якщо зараз вони здатні вразити різні бази навколо Криму, наприклад, авіабазу Севастополь і базу ВМС, то це означає, На мій погляд, що російські сили не здатні утримати Крим. Зрештою, очевидно, українці мають намір звільнити Крим до кінця літа", – вважає генерал і колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес.

Інший експерт, майор армії США у відставці Майк Лайонс каже − удар по російській базі в Курську вже на другий день після атаки на Енгельс і Дягілєво (якщо він дійсно був здійснений ЗСУ) свідчить − Україна посилає сигнал про те, що у ЗСУ є можливість для настільки зухвалих атак.

За словами Лайонса, ці атаки були дуже точними, хоча "неймовірно складно влучити в ціль на відстані 700 кілометрів".

Вибухи на військовій базі Росії в Енгельсі

Російські ЗМІ 5 грудня повідомили про те, що вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області прогриміли вибухи. Згідно з їхньою інформацією, ударний БПЛА атакував російські бомбардувальники. Ймовірно, пошкоджено два військові літаки Ту-95.

Радник ОП Олексій Арестович сказав, що пошкодження отримали мінімум три бомбардувальники Росії. Причиною вибухів він назвав необережне куріння. За словами Арестовича, з цієї авіабази вилітають військові літаки для бомбардувань України.

Журналісти Spiegel днями розповіли, що бойова авіація окупантів Росії проводить тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували близько двох десятків бомбардувальників дальньої дії - Ту-95 і Ту-160. Експерти стверджували, що ситуація вказує на можливу підготовку до масштабної атаки на Україну.

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