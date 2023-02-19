У росіян буде два шляхи: експерт розповів, чому РФ буде складно утримувати Крим

Окупований Росією півострів може стати для росіян такою ж пасткою, якою свого часу було правобережжя Херсонщини.

Крим зажене росіян у пастку - Олександр Палій / Колаж УНІАН , unsplash.com

Окупований Крим є вразливим з військової точки зору. Як розповів в інтерв'ю Главреду історик, політичний аналітик Олександр Палій, подальша деокупація Криму буде прямо залежати від військової ситуації в Україні.

"З точки зору оборони, Крим досить вразливий. Тому що його забезпечення відбувається або Чорноморським флотом РФ (а його можливості досить обмежені), або через Кримський міст. Якщо Україна перебиває обидві можливості постачання, то Крим просто опиниться в пастці, внаслідок чого у російських військ буде два шляхи – або дуже швидко бігти, або залишатися гинути", - пояснив Палій.

За його словами, окупований Росією півострів може стати для росіян такою ж пасткою, якою свого часу було Правобережжя Херсонщини.

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У той же час експерт уточнив, що для створення передумов для подібної операції, Україні потрібні засоби ураження на велику глибину - мінімум на 200-300 кілометрів, і такі боєприпаси Україні скоро будуть поставлятися.

"Найближчим часом ми побачимо розвиток цієї ситуації, адже лінія фронту на Донбасі стабілізована, тому Крим на певному моменті може стати дуже вразливим через те, що росіяни просто не зможуть його обороняти", - резюмував Палій.

Як писав Главред, за словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького, деокупація Криму неминуча - це лише питання часу. Серед населення окупованого Росією півострова почали змінюватися настрої після звірств армії РФ проти українців.

Крім цього, США не визнають Крим територією Росії і вважають її українською, у зв'язку з цим вони підтримують нанесення Україною ударів по російських військових об'єктах на півострові. Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.

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