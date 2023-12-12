На збитому 'Шахеді' знайшли боєголовку від 'таємничої ракети' - ЗМІ

Фахівці знайшли зв'язок з підприємством, який виготовляє реактивні двигуни до ракет ЗРК "Панцир-С".

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Росія вчергове атакувала Україну дронами / Колаж Главреда. Фото: Defense Express

На збитому "Шахеді" російського виробництва, який атакував Київ у ніч на 11 грудня, знайшли нестандартну боєголовку, пише Defense Express з посиланням на джерела.

Зауважується, що росіяни почали начиняти свої "Шахеди" боєголовками від керованих ракет.

"Отримані фотографії є цінні тим, що на цих БЧ збереглось маркування, яке дозволяє підтримати гіпотезу саме про те, що для спорядження "Герань-К" росіяни використали боєголовку до одного із типів своїх керованих ракет. Однак сам тип цих ракет - досі лишається таємницею", - йдеться у повідомленні. відео дня

Зокрема, експерти, дослідивши нанесений на БЧ код, знайшли зв'язки з російським підприємством, у якого Міноборони Росії замовляло у 2018 році реактивні двигуни до зенітних ракет 57Э6 зі складу комплексу "Панцир-С".

Однак у зенітної ракети до "Панциря" маса БЧ всього 22 кг. Тобто, висновують фахівці, бойова частина до "Шахедів" була взята не звідти.

Атака РФ на Київ 11 грудня

11 грудня близько 4:00 ранку Росія атакувала Київ та область балістикою. Повітряні сили збили ворожі цілі, уламки пошкодили будинки й травмували людей. Поки невідомо, якими саме балістичними ракетами росіяни атакували Київ тієї ночі. В даний час фахівці вивчають двигуни збитих ракет, щоб встановити їхній тип.

Напередодні у британській розвідці констатували, що Росії вдалось накопичити ракети для нового енергетичного терору - цього разу більш скоординованої кампанії з повітряних атак. Йдеться про Х-101 та Х-102.

За даними ЗСУ, країна-агресорка накопичила вже 870 ракет різних типів, проте це менше, ніж торік.

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