УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На збитому "Шахеді" знайшли боєголовку від "таємничої ракети" - ЗМІ

Яна Ставська
12 грудня 2023, 04:47
Фахівці знайшли зв'язок з підприємством, який виготовляє реактивні двигуни до ракет ЗРК "Панцир-С".
На збитому 'Шахеді' знайшли боєголовку від 'таємничої ракети' - ЗМІ
Росія вчергове атакувала Україну дронами / Колаж Главреда. Фото: Defense Express

На збитому "Шахеді" російського виробництва, який атакував Київ у ніч на 11 грудня, знайшли нестандартну боєголовку, пише Defense Express з посиланням на джерела.

Зауважується, що росіяни почали начиняти свої "Шахеди" боєголовками від керованих ракет.

"Отримані фотографії є цінні тим, що на цих БЧ збереглось маркування, яке дозволяє підтримати гіпотезу саме про те, що для спорядження "Герань-К" росіяни використали боєголовку до одного із типів своїх керованих ракет. Однак сам тип цих ракет - досі лишається таємницею", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Зокрема, експерти, дослідивши нанесений на БЧ код, знайшли зв'язки з російським підприємством, у якого Міноборони Росії замовляло у 2018 році реактивні двигуни до зенітних ракет 57Э6 зі складу комплексу "Панцир-С".

Однак у зенітної ракети до "Панциря" маса БЧ всього 22 кг. Тобто, висновують фахівці, бойова частина до "Шахедів" була взята не звідти.

Атака РФ на Київ 11 грудня

11 грудня близько 4:00 ранку Росія атакувала Київ та область балістикою. Повітряні сили збили ворожі цілі, уламки пошкодили будинки й травмували людей. Поки невідомо, якими саме балістичними ракетами росіяни атакували Київ тієї ночі. В даний час фахівці вивчають двигуни збитих ракет, щоб встановити їхній тип.

Напередодні у британській розвідці констатували, що Росії вдалось накопичити ракети для нового енергетичного терору - цього разу більш скоординованої кампанії з повітряних атак. Йдеться про Х-101 та Х-102.

За даними ЗСУ, країна-агресорка накопичила вже 870 ракет різних типів, проте це менше, ніж торік.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Києва війна в Україні війна Росії та України ракетний удар Дрон Shahed-136
Реклама

Головне за день

На збитому "Шахеді" знайшли боєголовку від "таємничої ракети" - ЗМІ

На збитому "Шахеді" знайшли боєголовку від "таємничої ракети" - ЗМІ

04:47 Україна
"Зусилля зайшли в глухий кут": Данілов визнав провал з контрнаступом ЗСУ

"Зусилля зайшли в глухий кут": Данілов визнав провал з контрнаступом ЗСУ

00:35 Україна
У Польщі знову "заблокували" рух вантажівок: що сталося

У Польщі знову "заблокували" рух вантажівок: що сталося

22:33 Україна
Всі головні новини

Останні новини

04:47

На збитому "Шахеді" знайшли боєголовку від "таємничої ракети" - ЗМІ

04:04

Кращий вибір для холодної зими: які дрова дають більше тепла

03:25

Наталія Могилевська продемонструвала фігуру після чуток про материнство

02:55

Як приготувати яєчню без олії та сковороди: потрібно менше 2 хвилин

02:20

Різдвяна головоломка: потрібно знайти 5 пряникових чоловічків всього за хвилину

Україна в 2024-му звільнятиме схід і південь, Путін загнав себе в глухий кут – генерал МаломужУкраїна в 2024-му звільнятиме схід і південь, Путін загнав себе в глухий кут – генерал Маломуж
02:00

Як правильно заряджати ноутбук: хитрий трюк – і ваш гаджет завжди готовий на 100%

01:35

Генерал Маломуж розповів, чи чекати "перекидання" війни на територію РФ

00:35

"Зусилля зайшли в глухий кут": Данілов визнав провал з контрнаступом ЗСУ

00:05

Чим можна погодувати рибок в акваріумі та як необхідно доглядати за ними

Реклама
11 грудня, понеділок
23:27

Кордони повністю відкриють: названо місяць, коли чоловіки зможуть виїхати з України

23:15

"Важила 39 кг і вважала себе жирною": Мірошниченко розповіла про боротьбу з РХП

22:33

У Польщі знову "заблокували" рух вантажівок: що сталося

22:26

Окупанти знищили залізницю на Луганщині та не можуть її відновити - ЦНС

22:25

Навкруги багато трупів окупантів: перші деталі масованого наступу РФ під Авдіївкою

22:13

Чому не можна казати "за замовчуванням": Авраменко пояснив велику помилкуВідео

21:55

"М'ясні" штурми в Авдіївці: експерт розповів, скільки тисяч окупантів втратила РФ

21:48

"Щастить же людям": Слава Камінська показала нареченого

21:22

Кулеба переговорив з Сійярто: Орбан знову "торгується" з Україною

21:20

Зеленський у США зустрівся із главою Пентагону і топ-генералом: про що говорили

21:09

Це роблять неправильно всі: поширені помилки, які сильно затягують час на прибирання в будинку

Реклама
21:06

Всього два роки різниці: режисер-воїн Сеітаблаєв познайомив дочку зі своєю нареченою

20:35

Як Дональд Туск змінить відносини Польщі та УкраїниПогляд

20:26

Дональда Туска обрали польським прем'єром

20:16

Росія веде масований наступ на сході: кинула все "м'ясо" на кілька міст

20:00

Місячний календар 12 грудня 2023: чому варто уникати підписння важливих документів

20:00

Казанова, Казанова: Шон Пенн проміняв Україну на австралійку - ЗМІ

20:00

Як роблять кока-колу в Україні: у чому секрет одного з найбільш популярний напій у світіВідео

19:29

Коляденко проти Дікусара: Ірина Білик зізналася, з ким у неї був кращий інтим

19:28

У нас провал в мобілізації: депутат назвала головні проблеми української армії

19:16

Гороскоп на завтра 12 грудня 2023: Тельцю - підтримка від партнера, Близнюкам - груба поведінка

19:10

Європа наступає на старі грабліПогляд

19:09

Увірветься 10-градусне тепло: синоптики попереджають про небезпеку у деяких регіонах

19:01

Шовковського призначили головним тренером"Динамо"

18:50

Найкращій бюджетний салат на Новий рік 2024: смак дитинства - рецептВідео

18:48

В якому кольорі зустрічати 2024 рік Дракона, щоб залучити успіх, гроші та кохання

18:25

287 випусків та майже 700 тисяч кілометрів - Світ навиворіт відзначає 13 років

18:18

Компромісу не буде: Зеленський відповів, як Україна хоче закінчити війну

18:14

Як перевірити срібло чи це чи ні: прості способи не потрапити в халепуВідео

18:00

Ви неправильно зберігаєте банани: шеф-кухар розповів, як зробити, щоб вони не чорніли

17:54

Окупантів будуть атакувати з флангів: ЗСУ почнуть наближатись до Криму взимку

Реклама
17:53

Словаки блокують рух вантажівок з України: у черзі понад 1200 фур

17:37

Прем'єру Польщі Моравецькому висловили недовіру: що це означає

17:27

30 тисяч загиблих: росіяни йдуть на штурм без зброї та бронежилетів - офіцер ЗСУ

17:21

У США запропонували Україні віддати території Росії

17:16

Блискучий 10-хвилинний трюк сантехніка очистить забиті засмічення без вантуза

17:01

"Вони вже ведуть підготовку": астролог попередила, що влаштують окупанти на Новий рік в УкраїніВідео

16:47

Цю річ не варто дарувати на Новий Рік близьким

16:32

Фаріон виплатили чималі гроші після звільнення з вишу - ЗМІ

16:29

Не робіть це 13 грудня, щоб не накликати на себе біду: суворі заборони і прикмети

16:13

Гріх або забобони: чи можна шити в неділю - відповідь на спірне питання

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти