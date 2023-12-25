Командири РФ роздягають росіян догола, саджають в ями і б'ють - ЗСУ

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що росіяни почали частіше здаватись у полон на тлі нелюдського ставлення до них з боку окупаційного командування.
В ефірі телемарафону "Єдині новини" він повідомив, що протягом минулої доби росіяни зосереджували основні зусилля на веденні наступальних і штурмових дій на Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках. Ворог проводить активні піхотні атаки за підтримки як бронетехніки, так і авіації.
Він розповів, що наразі є інформація про все більшу кількість відмов окупантів брати участь у штурмових діях, зокрема це фіксується в підрозділах 1-го армійського корпусу ЗС РФ.
"В полон почали здаватися цілі групи російських військовослужбовців. Так, за останні три доби одну групу із шести осіб взяли у недовготривалому бою, а одна, майже така сама за кількістю, здалася в полон взагалі без бою. Як кажуть, вийшли на голос після буквально кількох пострілів у повітря", - повідомив Штупун.
Однією з причин речник ЗСУ назвав "нелюдське ставлення" з боку російського командування.
"За відмову йти у безглузді штурми чи за якісь інші провини офіцери роздягають їх догола, це взимку, саджають у такому вигляді в холодні ями, б’ють і погрожують розстрілами", - сказав Штупун.
Він наголосив, що наразі лише невеликі групи росіян відкрито відмовляються брати участь у штурмах, але "дуже багато, все більше окупантів саботують або імітують атаки".
Нагадаємо, що у РФ колосальні втрати під Авдіївкою. Ворог намагається компенсувати невдачі на полі бою обстрілами позицій наших воїнів, а також території громади. Тільки за минулу добу по громаді ворог удари 46 разів.
Окупанти просунулись в районі Синьківки. Росіяни просунулись в районі Синьківки, проте Збройні Сили України утримують під контролем важливі висоти в цьому районі.
Більше військових новин:
- "10 мільйонів мобрезерву": Дикий розкрив, коли РФ кине нових окупантів на штурми України
- Кабмін розробляє правила на мобілізацію 500 тисяч військових: Арахамія розкрив деталі
- ЗСУ збили майже 30 "шахедів", ракети й винищувачі РФ - Зеленський про різдвяний вечір