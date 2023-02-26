"У РФ немає політика, який вивів би окупантів з України": ми маємо єдиний спосіб завершити війну – Тука

За найоптимістичнішого сценарію війна може тривати загалом два роки, і перший уже минув. За найбільш песимістичного сценарію вона триватиме п’ять років.

У РФ немає політика, який вивів би окупантів з України, зазначає Тука/ 93 ОМБр Холодний Яр, Главред

У країні-агресорці РФ немає таких політиків, які вивели б окупантів з України і завершили б війну, якби стали до керма влади в Росії.

Тому не варто особливо розраховувати на те, що війна може завершитися, коли в Росії усунуть диктатора Володимира Путіна і хтось замінить його на посаді. Таку думку висловив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексглава Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука під час чату на Главреді.

"Я таких політиків у Росії не бачу. Мабуть, ті люди, які цікавляться внутрішніми процесами в Росії, в першу чергу, назвали б прізвище Навального. Але навіть Навальний не зможе радикально змінити політику РФ і призвести до того, що завтра Росія виведе свої збройні формування з української території і поверне контроль над ними", – зазначає Тука.

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Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Тому, за його словами, в України є лише один спосіб зупинити війну – перемогти країну-агресорку РФ на полі бою.

"Отже, для реалізації такого сценарію (коли РФ сама вивела б свої війська з України – ред.) я не бачу можливості взагалі. Ми маємо здобути лише воєнну перемогу", – наголосив Тука.

Щодо можливих термінів завершення війни він висловив думку, що найоптимістичніший сценарій передбачає її тривалість упродовж двох років, найбільш песимістичний – п’яти років.

"Ще в березні 2022 року я говорив, що, за моїми оцінками, найбільш оптимістичний сценарій – два роки, найбільш реалістичний – три роки, найбільш песимістичний – п’ять років. Мій прогноз лишається незмінним. Один рік ми уже подолали", – спрогнозував Тука.

Війна в Україні

Президент США Джо Байден розкритикував так званий "мирний план", який запропонував Китай для завершення війни в Україні. Американський лідер наголосив, що цей план вигідний лише країні-агресорці Росії.

Раніше у ЗСУ пояснили, чому росіяни так вчепилися у Бахмут. Речник Східного угруповання військ ЗСУ зауважив, що для російської сторони завоювання Бахмута стало питанням принципу.

Нагадаємо, внаслідок потужних прильотів по позиціях російських окупантів у захопленому Маріуполі Донецької області знищено та поранено десятки росіян. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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