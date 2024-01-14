У РФ максимальні втрати: ЗСУ знищили тисячі окупантів разом з технікою

Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських окупаційних військ.

https://glavred.net/ukraine/u-rf-maksimalnye-poteri-vsu-unichtozhili-tysyachi-okkupantov-vmeste-s-tehnikoy-10533239.html Посилання скопійоване

Українські військові знищили сотні окупантів РФ / 11 окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, Міноборони РФ

Сили оборони Україну знищили за тиждень з 7 по 14 січня 5270 окупантів, повідомив заступник Міністра оборони Олександр Павлюк.

Також ліквідовано 534 одиниці озброєння та військової техніки ворога, написав він у Telegram-каналі.

"За тиждень з 7 по 14 січня 2024 року Силами оборони України знищено близько 5270 чоловік особового складу противника", — підкреслив український воєначальник.

відео дня

Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських окупаційних військ:

53 танки;

122 бойові броньовані машини;

94 артилерійські системи;

6 РСЗВ;

11 установок ППО;

144 одиниці автотехніки;

26 одиниць спецтехніки.

Крім того, наші захисники знищили 28 ракет і 50 БпЛА.

/ Telegram

Війна в Україні

Раніше Валерій Залужний розкрив новий план для ЗСУ. Керівники Генштабу ЗСУ провели плідну роботу з командувачами напрямками.

Нагадаємо, раніше генерал ВСУ назвав небезпечний напрямок на фронті. Противник продовжує наступати на кількох напрямках, попередив Олександр Сирський.

Як раніше повідомлялося, РФ стягнула резерви і пішла на захоплення великого міста. Тривають щоденні штурми російських військ, розповів Олександр Сирський.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.