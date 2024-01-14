У РФ максимальні втрати: ЗСУ знищили тисячі окупантів разом з технікою

Сили оборони Україну знищили за тиждень з 7 по 14 січня 5270 окупантів, повідомив заступник Міністра оборони Олександр Павлюк.
Також ліквідовано 534 одиниці озброєння та військової техніки ворога, написав він у Telegram-каналі.
"За тиждень з 7 по 14 січня 2024 року Силами оборони України знищено близько 5270 чоловік особового складу противника", — підкреслив український воєначальник.
Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських окупаційних військ:
- 53 танки;
- 122 бойові броньовані машини;
- 94 артилерійські системи;
- 6 РСЗВ;
- 11 установок ППО;
- 144 одиниці автотехніки;
- 26 одиниць спецтехніки.
Крім того, наші захисники знищили 28 ракет і 50 БпЛА.
Війна в Україні
Раніше Валерій Залужний розкрив новий план для ЗСУ. Керівники Генштабу ЗСУ провели плідну роботу з командувачами напрямками.
Нагадаємо, раніше генерал ВСУ назвав небезпечний напрямок на фронті. Противник продовжує наступати на кількох напрямках, попередив Олександр Сирський.
Як раніше повідомлялося, РФ стягнула резерви і пішла на захоплення великого міста. Тривають щоденні штурми російських військ, розповів Олександр Сирський.
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