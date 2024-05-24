Потужний удар на півдні: ЗСУ відкинули росіян, названо "гарячий" напрямок

На Херсонщині штурми не принесли успіху окупантам, ворог зазнав втрат і відступив на свої позиції.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України

У районі Кринок, що на лівобережжі Херсонської області, тривають бої, українські захисники мають певні успіхи, заявив голова Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"У нашій зоні відповідальності найбільш жваві події відбуваються саме на Херсонщині. Це, якщо не зважати на активність ворога щодо обстрілів, а брати безпосередньо бойові зіткнення. Якщо на Старомайорське і Роботине вчора було по одному штурму, то на Кринки - дев'ять", - повідомив Плетенчук в ефірі телемарафону.

Представник Сил оборони уточнив, що штурми не принесли успіху окупантам, ворог зазнав втрат і відступив на свої позиції.

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Подробиці боїв на Херсонщині

В ефірі Ранок.LIVE він уточнив, що пропорція загиблих до поранених у російських окупантів збільшилася.

"Якщо, як правило, раніше це була третина від загальних втрат, зараз це половина стабільно. У них і так там було не дуже, а тепер ще складніше", - наголосив Плетенчук.

Він також спростував інформацію про те, що підрозділи ЗСУ нібито відійшли з Кринок.

"Ми щодня виходимо на комунікацію, щодня доводимо до суспільства стан справ і положення. У принципі, цей меседж був якраз не про негатив, не про виведення, а нібито хтось кудись просунувся", - додав Плетенчук.

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Раніше повідомлялося, що ворог атакував ЗСУ в Кринках і намагається захопити острів Нестрига. Росіяни спробували штурмувати позиції українських захисників, однак під час штурму втратили чотири танки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попри численні спроби окупантів витіснити українських морпіхів із лівого берега Херсонщини, вороги знову зазнали втрат і повернулися на свої позиції.

Як повідомлялося раніше, окупанти двічі за ранок штурмували острів Нестрига. Українські військові пояснили його важливість. Острів Нестрига розташований в районі населеного пункту Велетенське і Кізоміс, недалеко від ворожих військ.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитроо Вікторович Плетенчук — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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