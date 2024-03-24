У РФ великі втрати: ЗСУ жорстко пошматували росіян – ворога відкинули на півдні

Ворог не полишає намірів вибити українські підрозділи із зайнятих позицій.

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ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: facebook.com Генеральний штаб ЗСУ

Минулої доби російські окупанти двічі безуспішно намагалися штурмувати позиції Сил оборони в районі Кринок Херсонської області.

Ворог також здійснив чотири штурми поблизу Роботиного Запорізької області, йдеться в повідомленні Сил оборони Півдня України.

Як зазначається, ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій.

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"На лівобережжі Дніпра окупанти наважилися на 2 невдалих штурми наших позицій у районі Кринок на Херсонщині, а також здійснили 4 штурми поблизу Роботиного в Запорізькій області. Зазнавши втрат, відійшли на свої вихідні позиції", - йдеться в повідомленні.

Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та зміцнення позицій.

Ворог збільшив кількість FPV-дронів майже на 40%

Уточнюється, що за минулу добу окупанти застосували 234 FPV-дрони в Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях, збільшивши їхню кількість майже на 40%.

"Продовжуючи терор мирного населення прифронтових регіонів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, ворог застосував 234 FPV-дрони, збільшивши їхню кількість майже на 40%, порівняно з минулою добою", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що протягом доби ворог завдав точкових ударів крилатими і балістичними ракетами по Миколаївській області, зафіксовано влучання на відкритій території за межами населених пунктів, серед людей постраждалих немає.

Крім цього, противник застосував 13 ударних БпЛА типу "Ланцет" і скинув із дронів різних модифікацій 269 осколкових боєприпасів.

"І тут стійка тенденція до збільшення щонайменше на 15% щодоби. Але проти них досить вдало працює наша РЕБ", - зазначається в повідомленні.

/ Главред

Що відомо про село Роботине? Роботине - село в Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області України. Воно розташоване за 20 км від міста Токмак. Від початку березня 2022 року російські окупанти захопили населений пункт. У серпні 2023 року українські військові деокупували село під час контрнаступу. Запеклі бої за село тривають. Про це повідомляє Вікіпедія.

Бої за плацдарм на Лівобережжі

Раніше повідомлялося, що ЗСУ не можуть перекинути броньовану техніку на лівий берег Дніпра Херсонської області, говорили в ОВА Херсонщини. Ситуація важка, проте українські воїни продовжують утримувати плацдарм.

Нагадаємо, у ЗСУ розкрили плани щодо лівобережжя Херсонської області - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко сказав, що війська розширюватимуть плацдарм. Окупанти вже стикаються з проблемами.

У небі над Херсонщиною після пуску ракети по Україні зник Су-34 російських окупантів. Інцидент стався 23 лютого. Повідомлялося, що ворожий військовий літак міг впасти.

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