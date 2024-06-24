У РФ є просування біля чотирьох населених пунктів: у DeepState розкрили деталі

Російська окупаційна армія просунулася в Новоолександрівці, Соколі, біля Новопокровського і Володимирівки.

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Армія РФ просунулася в Новоолександрівці / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, ОК Захід

Російські окупанти просунулися в Новоолександрівці, Соколі та біля інших населених пунктів Донецької області. Про це повідомили аналітики моніторингової групи DeepState.

"Ворог просунувся в Новоолександрівці, Соколі, біля Новопокровського та Володимирівки", - йдеться у повідомленні.

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Раніше в DeepState повідомляли, що російські війська зайняли село Новоолександрівка Донецької області та наблизилися до траси Покровськ-Костянтинівка.

Карта боїв у Донецькій області / deepstatemap

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

Уранці в понеділок, 24 червня, у Генштабі ЗСУ уточнили, що, як і попередньої доби, армія РФ зосереджує значні зусилля на Покровському напрямку.

"Російські загарбники цієї доби здійснили 46 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій. Більше половини атак ворог провів з Очеретиного району. Ситуація напружена. Тривають бої за населений пункт Новоолександрівка", - йдеться в повідомленні.

"Наші війська здійснюють заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування росіян у глиб української території", - додали в Генштабі.

Бої в Донецькій області

Російські окупанти захопили селище Шуми в Бахмутському районі Донецької області. Населений пункт росіяни взяли під контроль увечері 21 червня. Інформацію про це оприлюднили аналітики DeepState.

22 червня в DeepState повідомили, що російські окупаційні війська значно посилили тиск на позиції Сил оборони України в районі міста Торецьк Бахмутського району Донецької області. Крім того, ворог на цьому напрямку зміг захопити населений пункт Шуми.

Ситуація на Донеччині дуже напружена, особливо складно на Покровському напрямку, де щодня відбуваються десятки атак з боку російських окупантів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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