Росіяни захопили селище на Донеччині: в DeepState сказали, де просунувся ворог

На Покровському напрямку ситуація для українських захисників залишається найгарячішою, повідомили у Гернштабі ЗСУ.

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Росія окупувала Шуми / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот карти DeepState

Російські окупанти захопише селище Шуми у Бахмутському районі Донецької області. Населений пункт росіяни захопили ввечері. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Шуми та просунувся у Соколі та Північному", - зазначили у повідомленні.

Генеральний штаб Збройних сил України поки не підтверджував цю інформацію у зведенні, але зазначив, що найгарячішою залишається обстановка на Покровському напрямку. Росіяни не полишають спроб вклинитись в бойові порядки ЗСУ в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Євгенівка, Сокіл та Новоселівка Перша.

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Найбільшу активність ворог зберігає зі сторони Очеретиного, де відбулося дві третини бойових зіткнень, та наразі продовжуються штурмові дії окупантів.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підкреслив у вечірньому відеозверненні 21 червня, що ситуація в Донецькій області надзвичайно важка, особливо на Покровському напрямку. Там щоденно відбуваються десятки атак російських окупантів.

Також у Харківській області українські захисники завдали значних втрат окупантам і змусили їх призупинити наступ. ЗСУ також зламали плани ворога щодо захоплення Борової, повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

Як повідомляв Главред, найближче завдання росіян - вийти до ділянки Чернещина - Першотравневе з подальшим захопленням села Борова. Окупанти планують повторити минулорічну стратегію з виходом спочатку на лінію Надія-Новоєгорівка, а потім на Першотравневе-Чернещина.

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