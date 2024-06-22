Росіяни захопили селище на Донеччині: в DeepState сказали, де просунувся ворог

Російські окупанти захопише селище Шуми у Бахмутському районі Донецької області. Населений пункт росіяни захопили ввечері. Про це повідомили аналітики DeepState.
"Ворог окупував Шуми та просунувся у Соколі та Північному", - зазначили у повідомленні.
Генеральний штаб Збройних сил України поки не підтверджував цю інформацію у зведенні, але зазначив, що найгарячішою залишається обстановка на Покровському напрямку. Росіяни не полишають спроб вклинитись в бойові порядки ЗСУ в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Євгенівка, Сокіл та Новоселівка Перша.
Найбільшу активність ворог зберігає зі сторони Очеретиного, де відбулося дві третини бойових зіткнень, та наразі продовжуються штурмові дії окупантів.
Що таке DeepState?
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
Війна в Україні - останні новини з фронту
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підкреслив у вечірньому відеозверненні 21 червня, що ситуація в Донецькій області надзвичайно важка, особливо на Покровському напрямку. Там щоденно відбуваються десятки атак російських окупантів.
Також у Харківській області українські захисники завдали значних втрат окупантам і змусили їх призупинити наступ. ЗСУ також зламали плани ворога щодо захоплення Борової, повідомив представник ГУР Андрій Юсов.
Як повідомляв Главред, найближче завдання росіян - вийти до ділянки Чернещина - Першотравневе з подальшим захопленням села Борова. Окупанти планують повторити минулорічну стратегію з виходом спочатку на лінію Надія-Новоєгорівка, а потім на Першотравневе-Чернещина.
Читайте також:
- Вісім бригад кинули на штурм: у ЗСУ назвали "найгарячіші" ділянки фронту
- "У РФ вичерпуються останні запаси": Огризко сказав, скільки Росія ще здатна воювати
- Україна буде в безпеці лише у 2 випадках: дипломат описав, що може чекати на нашу державу
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред