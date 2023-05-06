У Путіна петляли з інформацією про удар по Кремлю: Жданов пояснив ситуацію

Відео удару по Кремлю явно було знято не співробітником спецслужб, інакше ситуацію постаралися б зам'яти, вважає полковник ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов.

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Кремль спочатку хотів зам'яти ситуацію з ударом БПЛА - Жданов / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот YouTube

Влада країни-агресора Росії не хотіла, щоб інформація про атаки безпілотників по Кремлю стала публічною. Однак відео, яке явно знято не російськими спецслужбами, якимось чином з'явилося у Мережі, і Москва змушена була реагувати. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що російська влада не хотіла оприлюднення відомостей щодо удару по Кремлю, але відео, яке з'явилося у Мережі, змусило їх зробити заяву.

"Російська влада взагалі не хотіла про це говорити. Якби в мережі не з'явився запис цього удару по Кремлю, на якому добре видно оздоблення Червоної площі до 9 травня, задрапірований Мавзолей і трибуни, вони б і не повідомляли, що була атака", - зазначив Жданов.

відео дня

За його словами, відео, ймовірно, було знято кимось стороннім. Якби знімали спецслужби, історію б зам'яли.

"Це відео з'явилося не просто так, знімала його якась дуже хороша людина, явно, не співробітник російських спецслужб. Адже якби це відео не з'явилося в мережі, російські спецслужби постаралися б усе зам'яти. Але – була подача ззовні, тому російська влада була змушена реагувати", - додав експерт.

Також він уточнив, що Україна навряд чи буде використовувати свої ресурси для політичних заходів і налаштована завдавати ударів по практичним ворожим цілям.

"Взагалі, я не думаю, що наші будуть витрачати безпілотники на якісь політичні заходи – для цього вистачить тих, хто спробує заробити 20 мільйонів гривень, обіцяні за безпілотник на Красній площі 9 травня. А Генеральний штаб буде завдавати ударів по практичних цілях", - підкреслив Олег Жданов.

Невідомі безпілотники атакували Кремль

Країна-окупантка Росія 3 травня звинуватила Україну в нібито "спробі атаки на Кремль" і "замаху на Путіна". Москва розповіла про атаку Кремля невідомими безпілотниками. В Інтернеті з'явилися кадри ударів. Путіна на момент інциденту в будівлі не було.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відкинув відомості Кремля і заявив, що Україна непричетна до удару по резиденції Путіна. На думку чиновника, ситуація свідчить про можливу підготовку Москви до великого теракту або ж активізації підпілля в РФ.

Президент Зеленський підкреслив, що Україна не атакувала ані Кремль, ані Путіна. За словами гаранта, Москва звинувачує в ситуації Київ, оскільки програє на полі бою і провалила план щодо окупації України.

Дивіться відео про те, як БПЛА завдав удару по Кремлю

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