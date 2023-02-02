"У Путіна не прокинеться совість": політолог розповів, що може зупинити Росію

За словами Дмитра Орєшкіна, російські військовослужбовці з часом можуть відмовитися виконувати накази диктатора.

Орєшкін, Путін / скріншот YouTube

Тривалість війни, яку розв'язала Росія в Україні, залежатиме від кількох факторів.

В інтерв'ю Главреду російський політолог Дмитро Орєшкін зазначив, Путін буде йти вперед, поки у нього є матеріальний ресурс та поки його наказам підкоряються офіцери.

"Знемогу означає ситуацію, коли нічим стріляти або неможливо гнати людей в атаку – або їх немає, або вони повністю деморалізовані, відмовляються підкорятися і готові отримати кулю в спину від заградотряда, але вперед не йдуть. Або йому не вистачає грошей, щоб платити зарплату своїм військовим. Мені здається, що межі чисто матеріальні, і розраховувати, що у Путіна раптом прокинеться щось раціональне або совість всередині стрепенеться, ніяких підстав немає. Тільки вичерпання якогось типу матеріальних ресурсів або відразу декількох – ракет, снарядів, дефіциту логістики", - зазначив експерт.

Хто такий Дмитро Орєшкін Дмитро Орєшкін-радянський і російський вчений-політичний географ, політолог, кандидат географічних наук, провідний науковий співробітник Інституту географії РАН, пише Вікіпедія.

За словами Орєшкіна, російські військовослужбовці також є ресурсом, які з часом можуть відмовитися виконувати накази диктатора.

"Путін буде йти вперед, поки у нього є матеріальний ресурс І поки його наказам підкоряються офіцери. Але їхня згода воювати - теж не нескінченний ресурс", - підсумував політолог.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відзначали, що російський диктатор Володимир Путін намагається відтягнути частину підрозділів української армії на північно-східний кордон, щоб розпорошити її сили перед наступом російської армії.

Нагадавши, на Заході оцінили можливі наслідки нового наступу Росії. CNN з посиланням на неназваних західних чиновників пише, що Росія може планувати ескалацію війни навесні 2023 року. А перед тим, як піти в новий масштабний наступ, російські окупанти намагаються поповнити свої втрати. Однак новий наступ навряд чи принесе Росії стратегічний успіх.

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