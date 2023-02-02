glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Армія РФ воює в Бахмуті у стилі Першої світової війни – CBS News

2 лютого 2023, 08:45
У той час, як українські військові користуються усіма перевагами сучасних технологій, РФ закидає поле бою трупами своїх солдатів, по яких намагається йти далі.
Российские военные
Російські окупанти воюють в Бахмуті у стилі Першої світової війни, зазначають іноземні журналісти/ Міноборони РФ

У місті Бахмут Донецької області тривають важкі бої. Окупантам не вдається взяти місто. При цьому обидві воюючі армії використовують різні методи проведення боїв. У той час, як українські військові використовують технології XXI століття, російські окупанти воюють у стилі Першої світової війни – вони намагаються добитися успіху, відправляючи у бій велику кількість своїх солдатів.

У результаті поле бою всіяне трупами окупантів, по яких російські військові намагаються рухатися вперед. Про це розповідає CBS News.

Журналісти потрапили в одне з укриттів Бахмуту, де розташовувалися українські військові. Приміщення нагадало їм IT-офіс. Там за моніторами сиділи українські бійці, які стежили за зображенням, що передавали дрони.

Зазначається, що картинка, зафіксована з безпілотників, часто була дуже деталізована. На ній можна було розгледіти і самих окупантів, і навіть купи сміття, яке вони залишали після себе. Інформацію про російських загарбників, які намагалися сховатися в окопах, бійці швидко передавали іншим українським військовим на передовій.

Такий оперативний обмін інформацією допомагає Збройним силам України знищувати російську армію, звертають увагу іноземні журналісти. Бої під Бахмутом залишаються складними, а з часом вони навіть стають ще інтенсивнішими.

При цьому російські військові воюють по-іншому. Зазначається, що вони змінили тактику і перейшли від активних артилерійських обстрілів до безжального витрачання живої сили. Вони намагаються просунутися вперед, просто закидаючи поле бою трупами своїх солдатів. Проте захисники Україна завдяки сучасним технологіям можуть ефективно тримати удар і тому досі не залишили Бахмут, підмічають журналісти.

Ситуація під Бахмутом

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що незважаючи на втрати, ворог зберігає високу інтенсивність атак під Бахмутом на Донеччині. На Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках в Донецькій області відбуваються постійні штурми російських окупантів.

Військовослужбовець ЗСУ Євген Фірсов розповів, що російські окупаційні війська попри шалену кількість загиблих продовжують йти у наступ на Бахмутському напрямку. Загарбники йдуть в атаку по горах своїх трупів.

У той же час українські військові розповіли про загострення під Бахмутом. Окупаційні війська підтягнули додаткові резерви до міста. Окрім загонів "Вагнера" на штурм міста загарбники кинули підрозділи двох парашутно-десантних полків та мотострілецької бригади. У зв'язку з цим навколо міста різко збільшилась кількість піхотних зіткнень.

Читайте також:

війна в Україні російські військові Бахмут вторгнення Росії російські війська
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:32

"Всю ніч трупи і поранених вивозили": під Мелітополем в лігві окупантів прогриміла "бавовна" - ЗМІ

10:23

Війна може тривати ще рік-два, програш скінчиться для Путіна смертю – російський політологВідео

09:45

Пентагон не вірить, що Україна зможе повернути Крим найближчим часом – PoliticoВідео

09:44

"ЗСУ знають, що робити": Ходжес закликав віддати Україні контрабандну зброю з Ірану, яку перехопили США

09:34

Запроданка Анна Асті втратила російський бізнес через український паспортВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:27

До блиску і без розводів: як відмити двері від жовтизни та жирних плям

09:00

Після відходу Путіна Кадирову доведеться тікати або створювати Північно-Кавказький емірат-ОрєшкінВідео

08:55

РФ намагається розпорошити українські війська перед новим наступом в Україні – ISW

08:45

Армія РФ воює в Бахмуті у стилі Першої світової війни – CBS NewsВідео

Реклама
08:32

Загадуємо бажання в повний місяць правильно: як миттєво залучити успіх, гроші і любов

08:32

Не варто чекати, поки гості помітять плями: як часто потрібно прати штори та тюль

08:30

Чудодійні властивості кісточки авокадо: чому не варто її викидати і де можна застосувати

08:25

ЗСУ ліквідували ієромонаха РПЦ, який воював на Донбасі

08:20

Гороскоп на сьогодні 2 лютого 2023: Тельцям - масштабні проекти, а Рибам - самітництво

08:10

А Скабеєва ниє про те, що американці чомусь їх уже не боятьсяПогляд

07:58

США не блокуватимуть передачу F-16 Україні союзниками - CNN

07:57

Чому насправді муркочуть кішки: у них на це 3 причини

07:41

"Вони по іншому не вміють": Жданов розповів про тактику Росії і коли настане пік боїв на ДонбасіВідео

07:31

Кремль може почати наступ на двох напрямках до 24 лютого - Резніков

07:30

Українки масово скаржаться на випадіння волосся: в чому причина

Реклама
06:41

РФ вдарила по Краматорську "Іскандером": кількість жертв і постраждалих зрослаФото

06:40

Труситимуть всю країну: астролог назвала найбільш фатальні дні для України в лютомуВідео

06:40

Гороскоп на лютий-2023 для всіх знаків: хто стане щасливчиком, а хто головним лузером місяцяВідео

06:14

"Страшного" російського наступу може і не трапитисяПогляд

05:32

Як краще зберігати акумулятор ноутбука: круті рішення, які вбережуть вашу батарею

05:30

Куди поставити відро для сміття на маленькій кухні: "секретне" місце, про яке не всі знаютьВідео

05:02

Молода дружина Тігіпка в чорному оксамитовому корсеті сором'язливо прикрила пишні груди квітами

04:30

"20 тисяч осіб": військовий експерт назвав приголомшливу цифру втрат ворогів під СоледаромВідео

04:00

Як зварити буряк за 10 хвилин: бомбічний фокус, про який мало хто здогадуєтьсяВідео

03:33

"Яка країна, такі і патріоти": росіяни лютують через вчинок Волочкової і ДжигурдиВідео

03:20

Найчарівніші гарячі бутерброди на сковороді: рецепт, який підкорив усіхВідео

02:55

Як вивести жирну пляму за допомогою вівсянки: неймовірно проста порада, яка врятує ваш одяг

02:20

Елегантна Джолі приїхала в паризький бутікВідео

01:42

Війна в Україні може раптово закінчитися: Влад Росс назвав місяць

00:51

Навіщо 2 лютого перебирати все сміття в будинку: прикмети і що не можна робитиВідео

00:09

Блискуча Бейонсе заточила потужні стегна в тендітні обладунки зі стразів

01 лютого, середа
23:33

"Призводить до летальних результатів": Alyona Alyona лягла під ніж через погане здоров'я

23:29

"Під завалами кричать люди": російська ракета повністю зруйнувала житловий будинок у КраматорськуВідео

23:03

Як сушити речі, щоб не нашкодити здоров'ю і квартирі: прості способи, про які ви не знали

23:01

У НАТО здивували новою заявою про мирні переговори з РосієюВідео

Реклама
22:55

Жданов відверто відповів, чи вистачить у РФ ресурсів для великого наступу на УкраїнуВідео

22:54

"Такий собі козак-самурай": Євген Клопотенко вбрався в спідницю і зухвало дав ввідсіч хейтерамВідео

22:23

"Йдуть важкі бої": росіяни почали активно намагатися прорвати оборону ЗСУ - МалярВідео

21:42

Британія "загубилася" в позиції щодо винищувачів F-16 для УкраїниВідео

21:27

РФ піде на ескалацію війни, щоб відзвітувати про свої "перемоги" на річницю вторгнення - ДаніловВідео

21:09

Перекисла квашена капуста: 4 несподіваних способи повернути до життя улюблену страву

20:53

Грузія закликала після перемоги України повернути їй Абхазію та Південну Осетію: Данілов відповівВідео

20:38

Навіщо 3 лютого вранці потрібно струсити гілки дерев: прикмети і що не можна робитиВідео

20:36

"Знекровимо вороже угруповання": Жданов назвав зброю, яка кардинально вплине на хід війниВідео

20:33

Ракети з дальністю 150 км для HIMARS поставлять Україні: США оголосять про рішення 3 лютого - WSJВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти