Армія РФ воює в Бахмуті у стилі Першої світової війни – CBS News

У той час, як українські військові користуються усіма перевагами сучасних технологій, РФ закидає поле бою трупами своїх солдатів, по яких намагається йти далі.

Російські окупанти воюють в Бахмуті у стилі Першої світової війни, зазначають іноземні журналісти/ Міноборони РФ

У місті Бахмут Донецької області тривають важкі бої. Окупантам не вдається взяти місто. При цьому обидві воюючі армії використовують різні методи проведення боїв. У той час, як українські військові використовують технології XXI століття, російські окупанти воюють у стилі Першої світової війни – вони намагаються добитися успіху, відправляючи у бій велику кількість своїх солдатів.

У результаті поле бою всіяне трупами окупантів, по яких російські військові намагаються рухатися вперед. Про це розповідає CBS News.

Журналісти потрапили в одне з укриттів Бахмуту, де розташовувалися українські військові. Приміщення нагадало їм IT-офіс. Там за моніторами сиділи українські бійці, які стежили за зображенням, що передавали дрони.

Зазначається, що картинка, зафіксована з безпілотників, часто була дуже деталізована. На ній можна було розгледіти і самих окупантів, і навіть купи сміття, яке вони залишали після себе. Інформацію про російських загарбників, які намагалися сховатися в окопах, бійці швидко передавали іншим українським військовим на передовій.

Такий оперативний обмін інформацією допомагає Збройним силам України знищувати російську армію, звертають увагу іноземні журналісти. Бої під Бахмутом залишаються складними, а з часом вони навіть стають ще інтенсивнішими.

При цьому російські військові воюють по-іншому. Зазначається, що вони змінили тактику і перейшли від активних артилерійських обстрілів до безжального витрачання живої сили. Вони намагаються просунутися вперед, просто закидаючи поле бою трупами своїх солдатів. Проте захисники Україна завдяки сучасним технологіям можуть ефективно тримати удар і тому досі не залишили Бахмут, підмічають журналісти.

Ситуація під Бахмутом

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що незважаючи на втрати, ворог зберігає високу інтенсивність атак під Бахмутом на Донеччині. На Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках в Донецькій області відбуваються постійні штурми російських окупантів.

Військовослужбовець ЗСУ Євген Фірсов розповів, що російські окупаційні війська попри шалену кількість загиблих продовжують йти у наступ на Бахмутському напрямку. Загарбники йдуть в атаку по горах своїх трупів.

У той же час українські військові розповіли про загострення під Бахмутом. Окупаційні війська підтягнули додаткові резерви до міста. Окрім загонів "Вагнера" на штурм міста загарбники кинули підрозділи двох парашутно-десантних полків та мотострілецької бригади. У зв'язку з цим навколо міста різко збільшилась кількість піхотних зіткнень.

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