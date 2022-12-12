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"У Путіна може впасти планка": експерт пояснив, що отримала Україна після "бавовни" в Росії

12 грудня 2022, 09:06
За кожним з ударів по російських об'єктах стоїть абсолютно чітка логіка і, звичайно, оцінюються ризики, вважає Олексій Мельник.
Олексій Мельник, Володимир Путін
Олексій Мельник, Володимир Путін / УНІАН, скріншот YouTube

Україна отримала величезні переваги після ударів по Кримському мосту, аеродрому "Енгельс-2" та інших російських об'єктах.

В інтерв'ю Главреду співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки, координатор міжнародних проектів Центру Разумкова Олексій Мельник зазначив, що всі операції були виправдані, а Україна очікувала відповідних кроків від Росії.

"Тут не йдеться про відповідь у форматі "око за око, зуб за зуб". Це абсолютно некоректне пояснення того, чим обумовлені подібні акції. Тому що якщо ми будемо одну за одною перебирати всі операції, які були здійснені, на нашу думку, ЗСУ або спецслужбами, то, наприклад, аеродром "Енгельс-2" мав абсолютну військову мету. Так само як і знищення бази нафтопродуктів на аеродромі в Курську. Якщо ми, наприклад, говоримо навіть про Кримський міст, то він - критично важлива логістична ланка, яка з'єднує не тільки півострів Крим, а й південне угруповання окупантів з територією Росії", - зазначив експерт.

Олексій Мельник

Олексій Мельник-співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки (Центр Разумкова).

Також Мельник підкреслив, що за кожним з цих ударів стоїть абсолютно чітка логіка і, звичайно, оцінюються ризики.

"Ризик був очевидним, коли наносився удар по Кримському мосту, тому що для Путіна це – точка, після якої у нього може, образно кажучи, впасти планка. Але ті переваги, які отримала Україна, значно вищі, ніж ризики, які в такій ситуації є цілком прийнятними", - підсумував експерт.

Вибухи на аеродромах Росії

У понеділок, 5 грудня, в Енгельсі Саратовської області на російській військовій авіабазі прогриміли вибухи. За попередніми даними, невідомий ударний безпілотник впав на злітно-посадкову смугу, після чого стався вибух. Було пошкоджено мінімум два бомбардувальники Ту-95.

У Міноборони РФ підтвердили удар по військових аеродромах у Саратовській і Рязанській областях. В результаті ліквідовані троє військових РФ, також нанесені пошкодження бойовим літакам окупантів, йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що вибухи на двох стратегічних аеродромах в Росії можуть зірвати кампанію РФ з атак на об'єкти інфраструктури та енергомереж України.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Олексій Мельник
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