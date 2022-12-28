Армія РФ під Бахмутом деградувала, як під Херсоном, і наближається до кульмінації – ISW

Окупанти не можуть активно йти у наступ. Вони уже перейшли від виконання завдань ротно-батальйонними тактичними групами до невеликих загонів по 10-15 осіб.

Станом на цей час армія РФ під Бахмутом деградувала, як у серпні під Херсоном/ Міноборони РФ, ISW

Нинішній стан російського війська під Бахмутом на Донеччині нагадує той, у якому була армія РФ під Херсоном у серпні. Російські сили дуже виснажені і наближаються до кульмінації.

Окупанти у районі Бахмута більше не діють у вигляді ротно-батальйонних тактичних груп, а виконують завдання невеликими групами по 10-15 осіб. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті.

"Російські війська в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як це зробили російські війська в Херсоні в серпні 2022 року. Бойові втрати росіян, ймовірно, змушують російських військових у районі Бахмута використовувати штурмові групи розміром у одиницю", – зазначається у звіті.

Аналітики звернули увагу, що окупанти під Херсоном у серпні теж деградували від ротних і батальйонних тактичних груп до окремих груп. Тепер ця історія повторюється під Бахмутом.

Також в ISW зазначають, що окупанти ймовірно не зможуть підтримувати високі темпи наступальних операцій у цьому районі в найближчий час, тому що їм не вистачає особового складу і боєприпасів.

"Повідомлення про використання російськими військовими невеликих груп, ймовірно, є результатом тривалої виснажливої ​​війни та вказує на деградацію більших доктринальних формувань вище рівня взводу", – зазначають в ISW.

Ситуація у Бахмуті

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що битва за Бахмут визначить, як далі розвиватиметься війна в Україні. Зеленський у Конгресі США сказав, що українці потребують американської допомоги, щоб не просто вистояти в боях, а й перемогти на полі битви.

Зеленський зазначав, що на фронті в Україні спостерігається дуже важка обстановка в районі Бахмута і Кремінної. Саме там найважча і найболючіша ситуація, адже окупанти кидають основні свої сили саме на цей напрямок. Путін не відмовився від мети захопити Донбас.

За словами начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, захоплення Бахмута в Донецькій області для російських окупантів є питанням ідеологічним та медійним. Таким чином, ПВК "Вагнера", яка є основною силою РФ на цьому напрямку, намагається довести, що може набагато більше, ніж регулярна російська армія.

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