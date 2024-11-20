'Через це закриваються посольства': стала відома ціль масованої атаки на Київ

Ціллю масованого ракетного удару по Києву можуть стати посольства західних країн, вказує аналітик, коментуючи закриття посольств в Києві 20 листопада.

https://glavred.net/ukraine/iz-za-etogo-zakryvayutsya-posolstva-izvestna-cel-massirovannoy-ataki-na-kiev-10616006.html Посилання скопійоване

Стала відома ціль ймовірного масованого удару по Києву / Колаж Главред, фото: Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Коротко:

Путін розгнівався після дозволу США бити західною зброєю вглиб Росії

Ціллю атаки РФ по Києву можуть стати посольства

Російський диктатор Володимир Путін після дозволу країн заходу на застосування ракет вглиб російської території вирішив посилити атаки на Київ "у припадку роздратування і гніву". Про це в коментарі Sky News повідомив аналітик Шон Белл, коментуючи інформацію про закриття посольств в столиці України.

Він зазначив, що потужна система протиповітряної оборони навколо Києва демонструє високу ефективність. Проте залишається проблема з уламками ракет і безпілотників, які падають і спричиняють значні пошкодження.

відео дня

"Що стосується конкретної загрози посольству США, я маю на увазі, що посольства повинні бути захищені. Я підозрюю, що ця акція розвідки є суто американською, оскільки американці вважають, що росіяни, ймовірно, не будуть поважати недоторканність посольств", - вказує він.

За його словами, це створює реальний ризик, що посольства можуть стати ціллю атак на Київ. Він також додає, що не зважаючи на високу ефективність, система протиповітряної оборони столиці не забезпечує абсолютного захисту.

"Але я підозрюю, що американці вирішили подбати про своїх людей в посольстві вночі, скоріше, з міркувань обережності", - резюмував аналітик.

Закриття посольств в Києві - що відомо про загрозу масованого удару

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, посольства США ще кількох держав в Києві вирішили тимчасово закрити свої офіси 20 листопада, отримавши "конкретну" інформацію про ймовірну "масовану" повітряну атаку на українську столицю.

Тим часом голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, коментуючи реальність загрози масованого ракетного обстрілу зауважив, що Росія завчасно підготувалася до атак у зимовий період. Ворог накопичив значні запаси ракет, підготував авіацію та флот, а також забезпечив різноманітність типів озброєння.

Директор Defense Express Сергій Згурець додав, що Росія намагається повторно реалізувати стратегії для масштабних атак. За його словами, остання масована атака крилатими ракетами, здійснена кілька днів тому, стала однією з найпотужніших після тривалого накопичення ударного арсеналу.

Інші новини:

Що таке Sky News? Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред