Facebook та Instagram офіційно заборонили на території Росії

У Росії запустили блокування Facebook та Instagram / УНІАН

Тверський суд міста Москва затвердив компанію Meta американського медіамагната Марка Цукерберга "екстремістською організацією". Інстанція наказала до негайного блокування на території Росії соціальних мереж Facebook і Instagram, якими володіє ця компанія.

Як повідомляє Фонтанка, рішення було ухвалено Тверським судом Москви 21 березня. Інстанція вважає, що компанія Meta нібито веде "екстремістську діяльність". Внаслідок вердикту вказано почати негайне блокування Facebook і Instagram.

Обмежень до месенджера WhatsApp, який також входить до структури компанії Meta, не застосовуватиметься.

Представник російської Генпрокуратури сказав, що якщо росіяни користуватимуться Facebook і Instagram за допомогою засобів, що допомагають обійти блокування, покарань не буде.

Голос Америки повідомляв, що раніше компанія Meta дозволила публікацію в своїх соціальних мережах контенту, в якому містяться заклики до жорстких дій, спрямованих проти російських окупантів. Як уточнювалося, на військовополонених РФ і мирних жителів Росії правило не поширюється.

4 березня Роскомнадзор звинуватив Facebook в нібито дискримінації російських інформаційних ресурсів і оголосив про початок блокування соцмережі на території Росії.

13 березня у Росії вирішили блокувати Instagram мовляв, через те, що там "поширюються інформаційні матеріали, що містять заклики до вчинення насильницьких дій щодо громадян Російської Федерації, у тому числі військовослужбовців".