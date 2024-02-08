У Києві на Оболоні терміново розгорнули нові блокпости: що відомо

В Оболонському районі міста Києва проводяться пошукові заходи, повідомили у ТЦК.

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У Києві нові блокпости / колаж: Главред, фото: УНІАН, Оболонський районний РТЦК

В Оболонському районному ТЦК та СП у Києві повідомили, що в районі "шукають ДРГ". Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що відбулись тренування у місті.

Сергій Попко зазначив, що це були тренування війскових. Він наголосив, що захист Києва і його мешканців потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур, передає 24 канал.

"Ці тренування передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи, - повідомили в КМВА. відео дня

Головне завдання навчань - удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки. Водночас такі тренування у Києві проводитимуть й надалі - системно.

Раніше у ТЦК заявили, що в Оболонському районі за участю представників Сектору оборони №1 міста Києва, Оболонського ТЦК та СП, 129 батальйону територіальної оборони та представників Оболонського управління поліції "проводять пошукові заходи". Зазначалося, нібито вони шукають ворожі ДРГ - однак згодом це повідомлення видалили.

"В Оболонському районі міста Києва проводяться пошукові заходи… щодо виявлення диверсійно розвідувальних груп ворога", - йшлось в повідомленні.

У ТЦК повідомили про ДРГ / скірншот: Facebook

У Мережі повідомили, що люди у формі спілкуються із перехожими на вулицях та перевіряють документи. Зокрема про це свідчать і фото, яке опублікували у пресслужбі

ТЦК спілкуються із перехожими / фото: Оболонський районний РТЦК та СП

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Нагадаємо, що Міноборони проводить позапланові перевірки ТЦК. Міністр оборони України Рустем Умєров розкрив, що проводяться позапланові перевірки ТЦК і СП у регіонах, адже під час отанніх перевірок було виявлено безліч порушень.

У ТЦК Києва розповіли, як і де вручають повістки. Працівники столичного ТЦК мають право роздавати повістки як за домашніми адресами, так і у спортзалах, кавʼярнях, інших громадських місцях та на вулиці.

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