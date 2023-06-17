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У Херсоні перевізники жорстоко побили волонтера, який безкоштовно перевозив людей

Юлія Куришко
17 червня 2023, 18:41 оновлено 17 червня, 18:50
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У Херсоні місцеві перевізники напали на відомого волонтера, який безкоштовно перевозив людей.
У Херсоні перевізники жорстоко побили волонтера, який безкоштовно перевозив людей
У Херсоні побили волонтера / колаж: Главред, фото: Telegram Олександр Прокудін

Вчора, 16 червня, у Херсоні місцеві перевізники напали та побили відомого волонтера, який відвозив людей безкоштовно у безпечні місця.

"Вчора побили відомого волонтера, який безкоштовно перевозив з небезпечних територій Херсонщини людей. Били підло, удвох, поки він не впав, і ще продовжували бити ногами. Нападники вже встановлені. Вони заробляють на пасажирських перевезеннях, користуючись горем, що спіткало наших людей під час російської агресії. Поліція розбирається з нападниками, зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 статті 296 хуліганство", - повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Голова ОВА також повідомив, що евакуація з Херсонщини є безкоштовною. Він закликав мешканців не платити тим, хто наживається на людській біді та опублікував відео побиття волонтера.

відео дня

Дивіться відео про те, як перевізники побили волонтера, у Telegram-каналі Главред:

Поліція Херсонщини повідомила, що волонтера побили у Херсоні в районі автовокзалу. Поліцейські виявили інформацію про це під час моніторингу місцевих новин.

"Під час перевірки інформації слідчі Херсонського районного управління поліції встановили, що вчора, 16 червня, близько 16-ї години 42-річний житель обласного центру приїхав із пасажирами до міжміського автовокзалу. Там до нього підійшли 35-річний раніше судимий херсонець та ще один невідомий. Між чоловіками спалахнув конфлікт щодо пасажирських перевезень, який переріс у переслідування на автомобілях та бійку", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що за кілька годин після інциденту постраждалий самостійно звернувся до лікарні, де йому встановили діагноз: множинні забійні рани м’яких тканин голови та тіла, забій нижнього щелепного суглобу.

При цьому писати заяву за фактом його побиття чоловік відмовився. Однак поліцейські зареєстрували кримінальне провадження.

Обстріл Херсона

Нагадаємо, що Росія почала масове бомбардування Херсона під час евакуації. У МВС зазначають, що обстріл почався саме під час евакуації громадян, чиї будинки виявилися підтопленими. Внаслідок обстрілу військами РФ Херсона загинула жінка в центрі міста.

Армія РФ обстріляла човен з людьми в Херсоні. За його словами, шестеро людей, які евакуювалися з лівого берега, отримали поранення - дісталися до Херсона і були госпіталізовані.

Внаслідок обстрілу човна російськими окупантами біля Херсону поранення отримали 13 осіб. Серед загиблих - 74-річний чоловік, який власним тілом прикрив жінку, коли росіяни відкрили вогонь по човну.

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