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У ГУР відреагували на маячню Росії про обстріл готелю Харкова: "Будуть покарані"

Яна Ставська
31 грудня 2023, 13:29оновлено 31 грудня, 14:52
Жоден співробітник ГУР чи боєць "Кракену" не постраждав, запевнив Андрій Юсов.
У ГУР відреагували на маячню Росії про обстріл готелю Харкова: 'Будуть покарані'
В Україні пригрозили покаранням за удар Росії по Харкову / Колаж Главреда. Фото: Харківська ОВА, скріншот

В українській розвідці заяви Міноборони Росії про обстріл готелю в Харкові, де начебто перебувало "200 найманців", назвали хворобливою маячнею терористичного режиму.

Раніше зауважувалося, що МО Росії, виправдовуючи ракетні удари по цивільних об'єктах Харкова, унаслідок яких постраждав й місцевий готель, а 20 людей отримали поранення, заявило про нібито знищення "200 найманців". Понад те, у Шойгу стверджували, що, мовляв, завдали ударів по "військових об'єктах", якими користувалися українці в місті.

У ГУР запевнили, що під час атаки РФ на Харків 30 грудня жоден їхній співробітник не постраждав.

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"Стосовно чергової маячні від так званого Міністерства оборони держави-агресора можемо повідомити, що під час чергового терористичного акту РФ і ракетного удару вчора по Харкову жоден співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони, відповідно як і жоден боєць спецпідрозділу ГУР МО "Кракен", не постраждав", - відповів представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Українській правді.

Він підкреслив, що агресор вчергове вдарив по цивільних, і аж ніяк не військових об'єктах.

"Усі інші заяви про уявні "ураження" представників ГУР МОУ - чергова хвороблива фантазія людей, що живуть у паралельній реальності та ведуть геноцидну війну проти України, за що безумовно будуть покарані", - підкреслив Юсов.

Удар по Kharkiv Palace Hotel

У суботу 30 грудня російські окупанти завдали чергового удару по центру Харкова, в результаті якого "прилетіло" по готельному комплексу Kharkiv Palace Hotel і житловому будинку поруч.

Крім того, за словами глави ОВА, руйнувань зазнали лікувальні установи, багатоквартирні житлові будинки, магазини та інфраструктура громадського транспорту.

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