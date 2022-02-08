"Ти що дверима ляскаєш": у Запоріжжі таксист побив пасажирів

Бійка в таксі / pixabay

Таксист сервісу Bolt у Запоріжжі побив пасажирів і намагався обдурити.

Як повідомляє Telegram-канал це Запоріжжя, водій популярної української служби таксі спочатку підтвердив замовлення, але ще не приїхавши за адресою вирішив включити простій. У людей почали списувати гроші.

"Пасажири зробили чоловікові зауваження, коли таксист з'явився на місце замовлення. У відповідь водій зі словами "Ти чого дверима ляскаєш, с***?" накинувся на пасажирів - чоловіка і жінку. Він вигнав їх з автомобіля, а потім зник", - йдеться в повідомленні.

Пасажир отримав травми

Медики діагностували у чоловіка-пасажира контузію та гематоми повік.

Що відомо про таксиста

Про таксиста відомо, що його звуть Сергій. Реєстраційний номер машини КА7203АТ.

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Як раніше повідомляли, У Запоріжжі в Мелітополі учениця отримала перелом хребта на шкільному дворі. Травму підтвердило МРТ. Лікарі сказали транспортувати дівчинку в Запорізьку обласну лікарню самостійно, через що мама з дитиною їхали на таксі в лікарню.

Крім того, в Харкові на Окружній дорозі сталася масштабна ДТП. Фура перекинулася, і розчавила таксі, де знаходилося три людини.

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