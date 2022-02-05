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Пасажир запобіг катастрофі: в Одесі в останній момент затримали виліт пасажирського борту

5 лютого 2022, 17:59

Пасажир повідомив про незакриту кришку заправної горловини паливних баків.

літак,
/ Фото Reuters

В аеропорту Одеси пасажирський літак компанії Pegasus Airlines затримався перед вильотом через виявлену несправність.

Рейс планувався за маршрутом Одеса-Стамбул, йдеться в повідомленні у Facebook Міжнародного аеропорту Одеса.

За словами представників аеропорту, пасажир повідомив про незакриту кришку заправної горловини паливних баків. Фахівці за лічені хвилини виправили ситуацію.

При цьому на аеродромі розпочали службове розслідування, результати якого передадуть до Державної авіаційної служби України.

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Як уточнює Думська, командир турецького літака подякував мешканцю Одеси за пильність. Уважний пасажир помітив незвичайну деталь під консоллю крила літака на стоянці.

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Перед вильотом повітряне судно відбуксирували на перон для запуску двигунів. Рейс затримали лише на 3 хвилини, проте життю та здоров'ю пасажирів та екіпажу вже нічого не загрожувало.

Раніше повідомлялося про те, що у Великобританії пасажирський літак насилу вдалося посадити в аеропорту "Хітроу".

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