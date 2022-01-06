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Туніс, Чорногорія та інші: українські COVID-сертифікати визнали ще в шести країнах світу

6 січня 2022, 08:56

Під час перетину кордону з даними країнами тепер можна використовувати цифровий COVID-сертифікат, який був отриманий в додатку або на порталі "Дія".

Ковид-сертифікат
Українські COVID-сертифікати визнали ще в шести країнах світу / УНІАН

Українські сертифікати про вакцинацію від коронавірусу COVID-19 визнали ще в шести країнах світу - Лівані, Чорногорії, Тайвані, Уругваї, Тунісі і Таїланді. Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я.

Під час перетину кордону з даними країнами тепер можна використовувати цифровий COVID-сертифікат, який був отриманий в додатку або на порталі "дія". Даний сертифікат можуть отримати ті, хто вакцинувався від коронавірусу COVID-19 або недавно перехворів.

Станом на 6 січня до складу довірчої мережі Е-здоров'я Євросоюзу, члени якої взаємно визнають цифрові COVID-сертифікати (у тому числі й українські ‒ Главред), входить вже 60 країн світу. Крім того, очікується, що в нинішньому році перелік збільшиться до 80 країн.

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Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що якщо людина вакцинована від коронавірусу двома дозами, вона повинна через рік повністю ревакцинуватися - зробити щеплення двома дозами. При цьому людина може вибрати інший тип вакцини, ніж той, який використовувався під час першого щеплення від коронавірусу.

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