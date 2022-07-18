Трупи російських солдат підвозять щодня: на Харківщині окупанти облаштували морг

Російські окупанти влаштували морг для солдат на Харківщині / Колаж Reuters, Радио Свобода

На Харківщині окупанти облаштували морг, коли звозять величезну кількість загиблих ліквідованих російських солдат. Про це повідомляє Борівська селищна рада.

Тіла звозять у селище Борова Ізюмського району. Кількість трупів постійно зростає. Відомо, що серед них переважно ті, кого ВСУ ліквідували у Луганській та Донецькій областях.

"На території одного з сільськогосподарських підприємств Борової окупанти облаштували морг, куди звозять трупи своїх військових. Їхня кількість постійно збільшується, оскільки росіяни щодня втрачають своїх солдат в боях як у сусідніх Луганській і Донецькій областях, так і в тилу захоплених територій", - йдеться у повідомленні.

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Втрати армії РФ

Нещодавно стало відомо про те, що Путіну відзвітували про втрати російської армії в Україні. Тоді, станом на ранок 9 липня, загиблих було щонайменше 52 066 осіб.

Начальник Штабу оборони Великобританії адмірал сер Тоні Радакін стверджував, що армія Росії налічує вже близько 50 тис. загиблих та поранених у війні на території України. Крім того, РФ втратила понад 30% своєї бойової ефективності на суші. Радакін відчуває "абсолютну" впевненість у перемозі ЗСУ.

За даними українського Генштабу станом на ранок 18 липня, від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила щонайменше 38 450 солдат. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували щонайменше 150 окупантів.

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