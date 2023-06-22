'Тривога вдвічі сильніша': експерт пояснив, чим загрожує ядерна зброя Росії в Білорусі

Мінськ уже давно і повністю залежить від Москви, а Лукашенко - від Путіна, наголошує Олександр Сотник.

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Головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник в інтерв'ю Главреду розповів, навіщо Росія розмістила тактичну ядерну зброю в Білорусі.

"По-перше, переміщенням тактичної ядерної зброї Росія все більше всмоктує в себе Білорусь. Путін замазує Мінськ ядерною темою, тим самим, сильніше притягаючи Білорусь до себе. По-друге, розміщенням ядерного арсеналу в Білорусі Путін нібито каже: якщо звідти полетить – це не ми. Тим більше Лукашенко постійно підіграє йому. Він давно віддався Путіну. Диктатори грають у свою гру, у свій пінг-понг", - розповідає експерт.

Він також наголосив, що Мінськ уже давно і повністю залежить від Москви.

"Тому Лукашенко підіграє Путіну і каже: ядерна зброя – моя, це я ухвалюватиму рішення і жахну. Вони влаштували парний конферанс, але всі прекрасно розуміють, що рішення в разі застосування зброї буде виходити з Кремля. Всі розуміють, що з Білорусі до того ж Вільнюса зовсім інший підльотний час, хоча є і Калінінград. І коли ядерна зброя буде націлена на Польщу і країни Балтії відразу з двох сторін, тривога буде вже вдвічі сильнішою", - підсумував Сотник.

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Дивіться відео, в якому Сотник розповів, як у Кремлі бояться контрнаступу ЗСУ:

Ядерна зброя Росії в Білорусі

Нагадаємо, що Лукашенко похвалився, що в Білорусь привезли ядерну зброю від Путіна. Російський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що країна-агресор Росія почала постачати до Білорусі тактичну ядерну зброю.

Подоляк прокоментував ядерні погрози Лукашенка. Директор Білорусі Олександр Лукашенко намагається створити для агресора Росії можливості впливу на розв'язану проти України війну, вважає Михайло Подоляк.

Росія розмістить у Білорусі ядерну зброю. Агресорка Росія не передає Білорусі тактичну ядерну зброю – повний контроль над озброєннями залишиться за Москвою, сказав глава Сергій Шойгу.

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