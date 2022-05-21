Три танки та п'ять бойових машин: як українські десантники спопеляють ворога на фронті

Наші захисники показали ефектне відео знищення російської техніки.
Збройні Сили України щодня захищають нашу землю від російських загарбників. Минула доба не стала винятком.
Так, за 20 травня протитанкові підрозділи ДШВ ЗСУ знищили 8 одиниць російської бронетехніки, повідомили на Facebook-сторінці Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
"За минулу добу, протитанковими підрозділами 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ знищені три танки, три бойових машини піхоти і дві бойові машини десанту. Продовжуємо вести бойові дії і знищувати загарбників нашої рідної землі!",- йдеться в повідомленні.
Також було опубліковано відео роботи військовослужбовців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ по ворожих цілях.
Раніше російські окупанти здійснили одну атаку і втратили до 80 чоловік особового складу, танк, артилерійську систему і безпілотний літальний апарат у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання схід у п'ятницю.
Також повідомлялося про те, що активізувалися наступальні і штурмові дії російських окупантів на Донбасі.
Зазначається, що українські захисники за добу зуміли відбити ворожий наступ відразу на декількох напрямках.
Дивіться Новини Донбасу онлайн:
Читайте також:
- "Насипали ворогові": ЗСУ знищили ворожу переправу разом з рашистами
- Чому росіяни з такою люттю хочуть знищити Маріуполь: Бідняков назвав три причини
- Повний розгром: біля Білогорівки ЗСУ знищили 90 одиниць техніки РФ