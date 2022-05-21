Три танки та п'ять бойових машин: як українські десантники спопеляють ворога на фронті

Як українські десантники спопеляють ворога / скріншот

Збройні Сили України щодня захищають нашу землю від російських загарбників. Минула доба не стала винятком.

Так, за 20 травня протитанкові підрозділи ДШВ ЗСУ знищили 8 одиниць російської бронетехніки, повідомили на Facebook-сторінці Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"За минулу добу, протитанковими підрозділами 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ знищені три танки, три бойових машини піхоти і дві бойові машини десанту. Продовжуємо вести бойові дії і знищувати загарбників нашої рідної землі!",- йдеться в повідомленні.

Також було опубліковано відео роботи військовослужбовців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ по ворожих цілях.

Раніше російські окупанти здійснили одну атаку і втратили до 80 чоловік особового складу, танк, артилерійську систему і безпілотний літальний апарат у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання схід у п'ятницю.

Також повідомлялося про те, що активізувалися наступальні і штурмові дії російських окупантів на Донбасі.

Зазначається, що українські захисники за добу зуміли відбити ворожий наступ відразу на декількох напрямках.

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