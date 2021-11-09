Загроза COVID-19 у центрі, на заході та сході України: чотири регіони наближаються до червоної зони

Вінницька, Закарпатська, Харківська та Черкаська області можуть опинитися в червоній зоні / pixabay

Вінницька, Закарпатська, Харківська та Черкаська області можуть увійти до червоної зони карантину в Україні вже цього тижня. У Закарпатській області перевищено показники зайнятості лікарняних ліжок з киснем, у той час, коли рівень госпіталізації відносно низький. Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

У прогнозі KSE йдеться про те, що низка регіонів за своїми епідемічними показниками можуть опинитися в червоній зоні карантинних обмежень вже найближчим часом.читайте такожПоїздки до червоної зони і кафе – без обмежень: в Україні з'явиться COVID-сертифікат одужання

"Регіони, які можуть увійти навіть цього тижня в червоний рівень епіднебезпеки - Вінницька, Закарпатська, Харківська та Черкаська області", - зазначив Ганіченко.

Як стверджує експерт, у Закарпатській області наразі перевищено показник зайнятості лікарняних ліжок з киснем, у той час, коли рівень госпіталізації відносно низький.

"Три інших регіони (вищевказані, - ред.) мають більший ризик", - підкреслив Юрій Ганіченко.

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Коронавірус в Україні

Згідно з даними на ранок вівторка, 9 листопада, в Україні встановлено 18 988 нових випадків зараження COVID-19. За минулі 24 години госпіталізували 2 967 осіб. Одужали 16 609 людей. Загинули 833 людини - найвищий показник з моменту початку епідемії в країні.

У червоній зоні карантину в Україні знаходяться 17 регіонів, 6 в помаранчевій зоні, а у жовтій – тільки Кіровоградська та Тернопільська області. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, "червоними" можуть стати також Вінницька та Харківська області.

Першою з червоної зони може вийти Херсонська область. У регіоні фіксується поліпшення епідемічної ситуації, пов'язаної із захворюваністю на COVID-19.

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