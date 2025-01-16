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Трамп не заявив офіційно: дипломат назвав нюанси припинення вогню в Україні

Анна Косик
16 січня 2025, 13:36
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Заяви Трампа до вступу на посаду президента США не можна вважати гарантією майбутніх дій.
Трамп не заявив офіційно: дипломат назвав нюанси припинення вогню в Україні
Треба знати, як правильно реалізувати припинення вогню в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Що сказав Яременко:

  • Трамп повинен офіційно заявити про наміри припинити війну в Україні
  • Першим кроком до миру завжди є припинення вогню
  • Реалізувати припинення вогню не так просто

Новообраний президент США Дональд Трамп неодноразово наголошував у своїх заявах про наміри та бажання якомога швидше закінчити війну в Україні. Однак наразі підстав очікувати, що республіканець виконає свої обіцянки недостатньо.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів народний депутат України, дипломат, фундатор Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко. За його словами, потрібно спершу почути про готовність Трампа діяти в інтересах встановлення миру в Україні, коли він вже офіційно стане новим президентом США.

"Це важливо, тому що є проблема імплементації. Адже пообіцяти це, сказати, що це важливо – логічно: щоби закінчити війну, треба почати з припинення вогню. Але щодо імплементації є багато питань без відповідей: як це станеться, хто за цим спостерігатиме, хто гарантуватиме виконання режиму, хто буде арбітром, який стежитиме за порушеннями тощо", - наголосив він.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Наразі нова американська адміністрація ще нічого не деталізувала і не має готового варіанту мирного плану, який би вирішив проблему агресії Росії проти України та чітко пояснював, що саме передбачатиме припинення вогню.

Дивіться відео про те, як Трамп може врегулювати війну в Україні:

"Якщо за ним (припиненням вогню - Главред) буде мирний договір - це одна справа. Але відразу зазначу, що я не надто вірю у можливість широкого та всеосяжного мирного договору з Росією та у припинення війни зараз. Адже наша мета зрозуміла – повернення територій, але це поки що неможливо", - вважає дипломат.

Якщо ж у США запропонують не догорів, то постає питання, для чого буде використано це припинення вогню. Якщо для зміцнення позицій, передислокації, переозброєння, підготовки до нового наступу країни-агресорки Росії, то таке припинення вогню не потрібне нікому крім РФ.

"Зараз, навіть із усіма проблемами, які ми маємо на лінії фронту, ми знищуємо живу силу, обладнання та військову техніку Російської Федерації в космічних масштабах, і це дає нам можливість прогнозувати, що через кілька місяців противник вже не зможе поповнювати свої запаси. Так, це дуже важко і боляче для нас, це величезні жертви та десь відступи, але так ми принаймні бачимо світло наприкінці тунелю", - додав Яременко.

Погоджуватися на припинення вогню заради того, щоб не гинули люди та не руйнувалися міста на перший погляд логічно, але потрібно враховувати наміри противника та розуміти, чи не призведе пауза зараз до ще гірших наслідків через деякий час.

Припинення вогню в Україні - що відомо

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін попереджали про небезпеку передчасного рішення щодо припинення вогню в Україні та скорочення військової допомоги на фоні цього.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не веде за лаштунками ніяких розмов з країною-агресоркою Росією щодо введення режиму припинення вогню, чи будь-яких мирних угод.

Раніше Главред писав, що Росія прагне припинення вогню, оскільки їй необхідна оперативна пауза. Водночас Москва не зацікавлена у перемовинах, адже не досягла бажаних цілей на полі бою.

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Хто такий Богдан Яременко

Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання.

Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

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