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Трамп змушуватиме Україну до переговорів, а Путін тільки цього й чекає – Жданов

Альона Вороніна
14 листопада 2024, 13:33
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Путіну потрібен не мир, а тимчасове припинення вогню і втягування Києва в переговорний процес. А ВПК РФ при цьому працюватиме у повну силу.
Трамп змушуватиме Україну до переговорів, а Путін тільки цього й чекає – Жданов
Трамп змушуватиме Україну до переговорів, а Путін тільки цього й чекає/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрін YouTube

Основні тези Жданова:

  • Путін хоче втягнути Україну в переговори
  • Трамп також усіма силами буде змушувати нас сісти за стіл переговорів
  • Поки триватимуть переговори, РФ буде зміцнювати свою армію

Російський диктатор Володимир Путін хоче не миру, а тимчасового припинення вогню і втягування Києва в переговорний процес. Він розраховує на те, що поки переговори триватимуть, країна-агресорка Росія буде зміцнювати і посилювати своє окупаційне військо.

При цьому обраний президент США Дональд Трамп буде усіма силами змушувати нас сісти за стіл переговорів, і це тільки зіграє на руку Путіну. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

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За словами Жданова, Росія буде намагатися закінчити поглинання України, адже якщо РФ не поглине Україну, вона розвалиться.

"Тому Путін повністю переведе РФ на військові рейки і намагатиметься добивати нашу країну, інакше його зметуть свої ж. У Путіна спалені мости і немає зворотного шляху, тому йому вкрай потрібне тимчасове припинення вогню. Не договір про мир і не сам мир, а тимчасове припинення вогню і втягування Києва в переговорний процес. Він розраховує на те, що, поки триватимуть переговори, встановиться припинення вогню або, як у 2015 році, різке зниження бойової інтенсивності", – зазначив Жданов.

Експерт зазначає, що фактично Путіну зараз потрібен черговий мінський процес із уповільненим конфліктом. При цьому російський ВПК працюватиме на повну котушку. Путін домагатиметься часткового зняття санкцій, розуміючи, що всі санкції з нього не знімуть. А ВПК Росії буде повним ходом клепати танки і снаряди.

Жданов не відкидає варіанту, що заморожування війни на кілька років може бути найімовірнішим сценарієм сьогодні.

"І Трамп усіма силами буде змушувати нас сісти за стіл переговорів", – додав експерт.

Трамп инфографика
Дональд Трамп/ Інфографіка: Главред

Як перемога Трампа може вплинути на Україну – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що у Зеленського розкрили подробиці переговорів із Трампом. Певні робочі моменти обговорювалися на різних рівнях, наголосив Михайло Подоляк.

Також раніше повідомлялося, що Трамп призначить спецпредставника з питань України. Спеціальний представник Дональда Трампа буде людиною з великим авторитетом, повідомляє Fox News.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов спрогнозував, чим обернеться для України президенство Трампа. Україні варто готуватись до "чорних днів" після перемоги Трампа на виборах, адже сподіватись на протидію йому всередині США сенсу немає, вказує експерт.

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Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін Олег Жданов
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