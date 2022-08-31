Тільки якщо будуть в котлі: експерт пояснив, коли РФ може вивести війська з ЗАЕС

Російські окупанти добровільно не покинуть територію ЗАЕС / Фото УНІАН

Росія може вивести війська з території Запорізької АЕС тільки в разі їх оточення українськими військовими. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив енергетичний експерт, директор спеціальних проектів НТЦ" Психея " Геннадій Рябцев.

"Якщо війська, розташовані на ЗАЕС, опиняться в оточенні або напівоточенні, то, безумовно, вони будуть виведені зі станції", - заявив Рябцев.

І додав, що після взяття українськими військами Херсону, дуже багато буде визначено і для всього угруповання російських військ, які знаходяться на частині Запорізької області, а тому російському командуванню доведеться ухвалити таке рішення.

У той же час, уточнив Рябцев, Росія найближчим часом не погодиться на створення демілітаризованої зони на Запорізькій АЕС.

"Росія на це не піде. Тому що дуже вже чудові умови у неї створені для розміщення на Запорізькій АЕС і боєкомплекту, і підрозділів, і важких озброєнь. Адже зрозуміло, що якщо українські артилеристи і можуть вдарити по батареї "граду" або "урагану", яка розташована в 10-15 кілометрах від ядерних блоків, то якщо обстріл українських позицій буде вестися безпосередньо з двору ЗАЕС, туди ніхто ніяких "відповідей" направляти не буде. Адже це занадто небезпечно", - пояснив Рябцев.

Також, вважає експерт, навіть при прямому попаданні снаряда або ракети в ядерний енергоблок, нічого жахливого статися не повинно, тому що вони побудовані з урахуванням можливості таких вражень.

"Проте, знаючи, що всі війська, розміщені на ЗАЕС, будуть захищені, Російська Федерація ні за що не піде на те, щоб створити там демілітаризовану зону", - резюмував Рябцев.

Як повідомляв Главред, вранці в середу, 31 Серпня, місія МАГАТЕ виїхала зі столиці України і вирушила в бік Запорізької атомної електростанції, яку утримують російські окупанти. Члени місії рухаються по автоколоні. Експерти поїдуть на Запорізьку АЕС в Енергодар, де будуть виконувати завдання з фізичного захисту, ядерної безпеки і стежити за тим, щоб ядерні матеріали не були поширені.

Також повідомлялося, що за даними Американського Інституту дослідження війни, російські окупанти заважатимуть членам місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провести інспекцію і виявити всі порушення на Запорізькій атомній електростанції і будуть використовувати для цього тактику Ірану.

МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС - новини: