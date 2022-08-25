Навколо Запорізької АЕС можуть створити демілітаризовану зону - пропозиція Держдепу США

Навколо Запорізької АЕС пропонують створити демілітаризовану зону / Колаж фото УНІАН

В Україні можуть створити в районі Запорізької АЕС демілітаризовану зону. З таким закликом виступила заступниця державного секретаря США з контролю над озброєнням і міжнародною безпекою Бонні Дженкінс, повідомляє РБК-Україна.

США закликають російських окупантів припинити всі військові дії на території ЗАЕС.

"Створення демілітаризованої зони навколо атомної станції - це те, на чому ми продовжуємо наполягати", - сказала Бонні Дженкінс.

Видео дня

Вона додала, що РФ примушує міжнародне співтовариство до прийняття її позиції щодо "демонтажу України як геополітичної одиниці".

"Україна - суверенна і незалежна держава. Ми не можемо змиритися з такою долею України або будь-якої іншої суверенної держави", - додала Дженкінс.

Заступниця держсекретаря також переконана, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС повинен відбутися якомога раніше.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Окупанти ставлять під загрозу не лише своє існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки зі 100 одиниць. 4 березня вони обстріляли Запорізьку АЕС під час спроби захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свою техніку та почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня повідомлялося, що окупанти розмістили військову техніку та вибухівку у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилось поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймисте масло, яке використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього були ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

Нагадаємо, обстріли на Запорізькій АЕС координують співробітники "Росатому". Вони завжди знають, де і коли буде обстріл, а окупанти спокійно ходять по території станції під час обстрілів.

Інші новини: