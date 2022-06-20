"Точно знаємо, що вони живі": Єрмак розповів, що відомо про захисників Азовсталі

Єрмак розповів, що відомо про захисників Азовсталі/ Полк "Азов", Офис президента

Захисники України із заводу Азовсталь, які зараз перебувають у руках в російської сторони, живі. Проте поки що невідомо, у яких умовах їх утримують.

Про це розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю LB.ua. Він наголосив, що Головне управління розвідки постійно тримає на контролі питання українських військових з Азовсталі.

"Знаємо, що вони живі. Що стосується умов, це питання теж відстежується. Сказати чітко, в яких вони умовах, ми наразі не можемо. Але ми точно знаємо, що вони живі. ГУР постійно тримає це на контролі", – зазначив Єрмак.

За його словами, з деякими українськими військовими, яких утримують окупанти, є зв'язок. Також очільник ОП наголосив, що процес щодо їхнього звільнення не зупиняється ні на годину, і мав би найближчим часом уже перейти в активну фазу.

Також Єрмак уточнив, що питання обміну захисників з Азовсталі координуватиме не лише ГУР, у компетенції якого робота з полоненими, а й низка інших відомств, "оскільки процес складний".

Крім цього, голова ОП прокоментував питання, чи можуть росіяни не дотримати слова про те, що українські воїни з Азовсталі лишаться живими. Він зазначив, що ГУР також займається цим питанням.

Єрмак також нагадав, що позиція українського президента Володимира Зеленського залишається незмінною – якщо з військовими з Азовсталі щось станеться, то про будь-які перемовини можна буде забути.

Де перебувають українські військові з Азовсталі

Раніше секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що більшість військових, евакуйованих з Маріупольського заводу Азовсталь, знаходяться на окупованій території Донецької області.

Також повідомлялося, що представники командування полку Нацгвардії "Азов", які потрапили в полон після багатоденної облоги в Маріуполі на заводі Азовсталь, зараз перебувають в слідчому ізоляторі "Лефортово" в центрі Москви.

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