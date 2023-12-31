'Темрява програла': Володимир Зеленський привітав українців із Новим роком

У останні миті старого року, президент України Володимир Зеленський привітав українців із Новим 2024 роком. Привітання президент України опублікував у своєму Телеграмі.
"Новий рік по-українськи – коли не тільки вітаємо, а й діємо. Не тільки бажаємо, а й робимо все, щоб побажання здійснились. Ми, українці, як ніхто, знаємо, що краще завтра не настає саме, бо кожне своє завтра ми відстоюємо власноруч. І тому наш новий рік буде таким, яким ми його хочемо та зробимо. Не лише новорічне, а й цілорічне диво – це всі ви: рішучі, відповідальні, небайдужі й дієві. Життя та снаги людям, які захищають вільне й безпечне майбутнє – не лише власне, а й усього світу", - написав Володимир Зеленський.
Згодом у своєму Телеграмі український гарант опублікував і відеопривітання з Новим роком. Також, традиційно його відеозвернення транслювалось в ефірі багатьох українських телеканалів, а також в ефірі Національного марафону "Єдині новини".
Володимир Зеленський пригадав головні події минулого року, який пройшов під знаком розв'язаної Росією війни.
Дивіться повне відео новорічного привітання Володимира Зеленського:
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за словами президента України Володимира Зеленського, у 2024 році Україна планує виробити більше озброєння - для цього Уряд працює з міжнародними партнерами.
"Ми готуємося в наступному році зробити більше зброї. У нас вже є чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні. Ми працюємо з нашими партнерами над рішеннями, яких потребує кожен український воїн, весь наш народ, наша держава", - заявив президент у своєму відеозверненні.
Україна в 2023 році випустила втричі більше зброї порівняно з попереднім роком. Це зростання включає виробництво артилерійських боєприпасів, а також збільшення обсягів виробництва боєприпасів для вітчизняних дронів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками оборонної промисловості.
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