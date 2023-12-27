Україна втричі збільшила виробництво зброї у 2023 році - Зеленський

В Україні виросло виробництво артилерійських боєприпасів та боєприпасів для вітчизняних дронів.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-vtroe-uvelichila-proizvodstvo-oruzhiya-v-2023-godu-zelenskiy-10528520.html Посилання скопійоване

Цього року в Україні збільшилось виробництво озброєння / Колаж: Главред, фото: скрін з відео t.me/V_Zelenskiy_official, U.S. Army

Україна у 2023 році випустила втричі більше зброї порівняно з попереднім роком. Зростання охоплює виробництво артилерійських боєприпасів, а також збільшення обсягів виробництва боєприпасів для вітчизняних дронів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками оборонної сфери.

"Завдання України максимально чітке: маємо зробити нашу державу настільки сильною та ефективною, щоб Росія відчувала, що на кожен її удар буде наша відповідь. Виконати це завдання можливо лише на основі достатнього виробництва вітчизняної зброї. Уже вдалося випустити зброї та техніки втричі більше, ніж торік. Є вагоме зростання виробництва боєприпасів, зокрема для артилерії. Україна на системному рівні розгортає виробництво надзвичайно важливих речей – боєприпасів для вітчизняних дронів", - сказав президент.

Він також підкреслив важливість зростання обсягів виробництва, оскільки це відіграє ключову роль у підвищенні обороноздатності країни. Успішні результати в виробництві ракет свідчать про подальший ріст якісних та кількісних показників.

відео дня

Президент також відзначив зростання частки приватних компаній у оборонному промисловому комплексі. Наразі чотири з п'яти підприємств в цій галузі є приватними компаніями.

"Буде правильно, щоб державні компанії нарівні конкурували з приватними підприємствами заради якості та швидкості нашого українського виробництва. Ми всі - в одній команді. Нам усім потрібно однакове - перемога", - додав Зеленський.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, в Україні налагоджують масштабне виробництво ракет. Розпочалось проєктування невеликих ракет класу "земля-повітря", призначених для "полювання" на ворожі безпілотники. Про це повідомив виробник БпЛА "Довбуш" Володимир Яценко.

Крім цього, Білий дім повідомив про зміцнення співпраці між США та Україною у сфері виробництва. Підписана заява про наміри спільного виробництва та обміну технічними даними, спрямована на задоволення потреб Збройних сил України. Вона охоплює системи протиповітряної оборони та виробництво критичних боєприпасів.

Як повідомляв Главред, у Міноборони планують збільшити виробництво FPV-дронів і артилерійських снарядів, включаючи 155-міліметрові боєприпаси. Також в Україні активно розвивається виробництво різноманітних боєприпасів, включаючи ті, які вироблялись в колишньому СРСР.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.