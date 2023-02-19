Терористку "ДНР" Корсу підірвали свої: в Мережу злили переговори "Бєса" з ФСБ

Терористку Ольгу Качуру вбили представники військового командування "ДНР", впевнений Ігор Безлер.

Місце ліквідації терористки Корси / t.me/kazansky2017

Колишнього командира артилеристів "ДНР" Ольгу Качуру (кличка Корса) ліквідували самі бойовики.

Про це йдеться в переговорах бойовиків, перехоплення якихо публікує Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Один з колишніх ватажків "ДНР" Ігор Безлер (кличка "Бєс") в розмові з кадровим співробітником ФСБ обговорював ліквідацію терористки "Корси" і вибухи під час її поховання.

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За словами "Бєса", терористку вбили представники військового командування "ДНР". Крім того, він припустив, що на її похоронах планувалося вбивство і інших бойовиків.

"Таке враження, що вбивство "Корси" було сплановано так, щоб усіх нас зібрати і одним махом покласти, я так розумію", – не виключив Безлер.

За його словами, під час прощання з терористкою повинні були бути присутніми ватажки так званої "ДНР".

Що відомо про "Корсу"

Раніше Главред писав про те, що колишній підполковник міліції Ольга Качура з позивним "Корса", є навідницею "Градів" "Горлівського реактивного дивізіону".

За словами Качури, злочини бойовиків під її командуванням зафіксовані в районі Слов'янська, Дружківки, Горлівки, Дебальцевого та Зорянки.

У підпорядкуванні Корси перебувало 150 бойовиків. Режим дня побудований так само, як і в більшості підрозділів терористів.

Відзначимо, що Качура в минулому – працівниця правоохоронних органів України, вона проживала в Донецьку і перейшла на бік ворога.

Терористка була знищена у ворожому тилу. Ймовірно, її автомобіль підірвали, повідомив український журналіст Денис Казанський.

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