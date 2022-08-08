Терористку підірвали в авто: подробиці знищення в 'ДНР' скандальної Корси

Терористка Ольга Качура була знищена у ворожому тилу.
Стали відомі подробиці знищення на Донбасі колишньої командирки артилеристів "ДНР" Ольги Качури (кличка Корса).
Терористка була знищена у ворожому тилу. Ймовірно, її автомобіль підірвали, повідомив український журналіст Денис Казанський.
Він також опублікував фото з місця ліквідації Качури.
"Пишуть, що це її автомобіль, в який чи то вистрілили з ПТУРа, чи то підірвали невідомим вибуховим пристроєм. Нібито знову "невловима ДРГ". І це при тому, що ніяких українських ДРГ в Горлівці не було з 2014 року. На 90% можна стверджувати, що "Корсу" замочили свої. Сценарій рівно той же, що з Бєдновим і Мозговим в 2015-му", - написав Казанський.
Що відомо про "Корсу"
Раніше Главред писав про те, що колишній підполковник міліції Ольга Качура з позивним "Корса", є навідницею "Градів" "Горлівського реактивного дивізіону".
За словами Качури, злочини бойовиків під її командуванням зафіксовані в районі Слов'янська, Дружківки, Горлівки, Дебальцевого і Зорянки.
У підпорядкуванні Корси перебувало 150 бойовиків. Режим дня побудований так само, як і в більшості підрозділів терористів.
Зазначимо, що Качура в минулому – працівниця правоохоронних органів України, вона проживала в Донецьку і переметнулася на бік ворога.
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