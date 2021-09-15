Теракт у Дніпрі: вибухнув автомобіль, загинув сапер АТО і співробітниця ДСНС

У Дніпрі пролунав вибух / dp.npu.gov.ua

У Дніпрі вибухнув автомобіль, загинули дві людини. Поліція кваліфікувала подію як теракт.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, повідомлення про вибух надійшло в поліцію близько дев'ятої ранку в середу, 15 вересня.

Вибух стався в автомобілі Nissan Primera на вул. Богдана Хмельницького в місті Дніпро.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії. Периметр оточено.

За словами очевидців, внаслідок вибуху в Дніпрі машину буквально розірвало на частини - лобове скло і деякі запчастини перелетіли через проїжджу частину.

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Фото t.me/Dneproperativnyj

Фото t.me/Dneproperativnyj

Водій загинув на місці. Його також буквально розірвало. Шматки плоті вилетіли на проїжджу частину. Телеграм-канал Дніпро оперативний опублікував моторошні кадри.

Як пише видання Страна з посиланням на джерела в поліції, внаслідок вибуху загинули двоє - чоловік і жінка. Він був сапером в зоні АТО, вона - співробітницею пресслужби ДСНС Дніпра.

За однією з версій правоохоронців, пара могла перевозити вибухівку, і вона здетонувала. За другою версією - це умисне вбивство.

У ДСНС уточнили, що під час вибуху в Дніпрі загинула начальник відділу зв'язків зі ЗМІ та роботою з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречищева.

Дар'я Гречищева / t.me/Dneproperativnyj

Начальницю пресслужби називають однією з найкращих працівниць ДСНС, а її відділ - одним з найкращих серед усіх регіональних пресслужб ДСНС.

Другий загиблий внаслідок вибуху в автомобілі Nissan - ветеран АТО Олексій Кавлак.

Олексій Кавлак / t.me/Dneproperativnyj

Як повідомляв Главред, на початку вересня на цукровому заводі в селі Гребінки Київської області стався паровий вибух. Внаслідок НП постраждали п'ятеро людей. Троє з них у важкому стані. У працівників опіки ніг. Вони знаходяться в лікарні.