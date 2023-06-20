Теракт на 'Кримському титані': експерт пояснив, хто найбільше постраждає

Окупанти можуть підірвати завод "Кримський Титан" в Армянську, що на території тимчасово окупованого півострова.

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Бабін розповів, що чекати українцям після підриву на "Кримському титані" / колаж: Главред, фото: Апостроф, kherson.net

Керівництво країни-окупанта Росії через провали на фронтах в Україні, схоже, знову готується вчинити теракт. В інтервʼю Главреду колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, юрист-міжнародник Борис Бабін розповів, які наслідки українців чекають у випадку аварії на "Кримському Титані".

"Це, перш за все, викиди небезпечних речовин. Усе залежатиме від рози вітрів на той момент, але викиди можливі у південній Херсонщині, північному Криму або у двох місцях одночасно. Сам завод знаходиться на певній відстані від населених пунктів, тому тут важко сказати, скільки осіб постраждає у разі моделювання вибуху. Але від забруднення точно постраждає населення, залежно від того, куди дутиме вітер", - пояснив експерт.

Хто такий Борис Бабін Борис Володимирович Бабін – український вчений, політик, доктор юридичних наук, професор. Експредставник президента України в Автономній Республіці Крим. відео дня Народився 12 березня 1981 року в Євпаторії, АР Крим. Завідував кафедрою адміністративного та кримінального права Одеської національної морської академії.

З червня 2015 року по грудень 2015 року – урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини. З 2016 року – професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Міжнародного гуманітарного університету. Експерт Української морської незалежної профспілки, Кримськотатарського ресурсного центру, Фонду дослідження та підтримки корінних народів Криму, експерт ad hoc ОБСЄ, Ради Європи та Minority Rights Group International. Завідувач сектору Інституту законодавства Верховної Ради України. Автор наукових праць. З 17 серпня 2017 року по 3 грудня 2018 року – представник президента України Петра Порошенка в Автономній Республіці Крим.

Теракт на "Кримському титані"

Нагадаємо, що окупанти хочуть зупинити "Кримський титан". На сьогодні процеси виробництва на заводі "Кримський титан" в Армянську порушені до критичного рівня. Все це - через вчинений ворогом теракт на Каховській ГЕС.

Відомо, що Путін готується до масштабної хімічної атаки у Криму, окупанти вже отримали вказівки. Диктатор наказав військам "хімічного захисту" увійти на тимчасово окуповану Херсонську область. Такі дії можуть вказувати на те, що окупанти готуються до провокації на хімічному підприємстві "Кримський титан".

Окупанти можуть підірвати "Кримський титан", щоб виграти місяць часу на передислокацію своїх військ. Світан зазначив, що російським окупантам було вигідно підірвати Каховську ГЕС, щоб отримати фору на фронті.

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