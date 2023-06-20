УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Теракт на "Кримському титані": експерт пояснив, хто найбільше постраждає

Юлія Куришко
20 червня 2023, 14:49 оновлено 20 червня, 14:57
283
Окупанти можуть підірвати завод "Кримський Титан" в Армянську, що на території тимчасово окупованого півострова.
Теракт на 'Кримському титані': експерт пояснив, хто найбільше постраждає
Бабін розповів, що чекати українцям після підриву на "Кримському титані" / колаж: Главред, фото: Апостроф, kherson.net

Керівництво країни-окупанта Росії через провали на фронтах в Україні, схоже, знову готується вчинити теракт. В інтервʼю Главреду колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, юрист-міжнародник Борис Бабін розповів, які наслідки українців чекають у випадку аварії на "Кримському Титані".

"Це, перш за все, викиди небезпечних речовин. Усе залежатиме від рози вітрів на той момент, але викиди можливі у південній Херсонщині, північному Криму або у двох місцях одночасно. Сам завод знаходиться на певній відстані від населених пунктів, тому тут важко сказати, скільки осіб постраждає у разі моделювання вибуху. Але від забруднення точно постраждає населення, залежно від того, куди дутиме вітер", - пояснив експерт.

Хто такий Борис Бабін

Борис Володимирович Бабін – український вчений, політик, доктор юридичних наук, професор. Експредставник президента України в Автономній Республіці Крим.

відео дня

Народився 12 березня 1981 року в Євпаторії, АР Крим.

Завідував кафедрою адміністративного та кримінального права Одеської національної морської академії.
З червня 2015 року по грудень 2015 року – урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини.

З 2016 року – професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Міжнародного гуманітарного університету.

Експерт Української морської незалежної профспілки, Кримськотатарського ресурсного центру, Фонду дослідження та підтримки корінних народів Криму, експерт ad hoc ОБСЄ, Ради Європи та Minority Rights Group International.

Завідувач сектору Інституту законодавства Верховної Ради України.

Автор наукових праць.

З 17 серпня 2017 року по 3 грудня 2018 року – представник президента України Петра Порошенка в Автономній Республіці Крим.

Теракт на "Кримському титані"

Нагадаємо, що окупанти хочуть зупинити "Кримський титан". На сьогодні процеси виробництва на заводі "Кримський титан" в Армянську порушені до критичного рівня. Все це - через вчинений ворогом теракт на Каховській ГЕС.

Відомо, що Путін готується до масштабної хімічної атаки у Криму, окупанти вже отримали вказівки. Диктатор наказав військам "хімічного захисту" увійти на тимчасово окуповану Херсонську область. Такі дії можуть вказувати на те, що окупанти готуються до провокації на хімічному підприємстві "Кримський титан".

Окупанти можуть підірвати "Кримський титан", щоб виграти місяць часу на передислокацію своїх військ. Світан зазначив, що російським окупантам було вигідно підірвати Каховську ГЕС, щоб отримати фору на фронті.

Більше важливих новин:

війна в Україні Борис Бабін новини Криму Кримський Титан
Реклама

Головне за день

Кремль може переключитися з війни на внутрішні проблеми - Кочетков

Кремль може переключитися з війни на внутрішні проблеми - Кочетков

16:30 Політика
Теракт на "Кримському титані": експерт пояснив, хто найбільше постраждає

Теракт на "Кримському титані": експерт пояснив, хто найбільше постраждає

14:49 Україна
Передача Україні винищувачів F-16: у Держдепі розкрили ймовірний сценарій

Передача Україні винищувачів F-16: у Держдепі розкрили ймовірний сценарій

13:47 Світ
Всі головні новини

Останні новини

16:30

Кремль може переключитися з війни на внутрішні проблеми - Кочетков

16:10

РФ виробляє вибухівку на Кримському титані та може підірвати завод — експерт

15:48

Чи можна пити смузі щодня: відповідь здивувала

15:45

Буряк буде великим і солодшим за мармелад: 3 кращі підгодівлі для рясного врожаюВідео

15:43

"Загроза є завжди": у ГУР розкрили ризики застосування Росією ядерної зброї

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:18

Потрібна кришка і рушник: жінка показала неймовірний лайфхак для прибиранняВідео

15:18

Вступ України до НАТО: експерт назвав, від чого залежить рішення Альянсу

15:05

Жінка натерла обличчя яйцем і показала, яку проблему це допомогло вирішитиВідео

14:56

Вони були на кожному столі: такі бутерброди з 90-х змітали зі столу за хвилину - рецептВідео

Реклама
14:49

Теракт на "Кримському титані": експерт пояснив, хто найбільше постраждає

14:40

У Чехії попередили: війну в Україні можуть заморозити через виснаження Заходу

13:48

Взяла розгін від Дюка: Регіна Тодоренко зібралася в Одесу

13:47

Передача Україні винищувачів F-16: у Держдепі розкрили ймовірний сценарій

13:38

РФ передала Угорщині українських полонених, але Будапешт все приховав від УкраїниВідео

13:12

Бізнес і влада презентують результати першого національного дослідження в сфері ігрової залежності 22 червня реклама

13:11

Дорофєєва показала, як заціловує КацурінаВідео

13:09

Легко зачепити і образити: три найбільш добросердечних знака зодіакуВідео

13:02

Тимур Мірошниченко вперше показав, як виглядає його прийомний син

12:49

РФ треба "вирубити": як Україні захиститися від нової агресії Москви – експерт

12:45

Рожеві хутра, шкіра, короткі ноги: Тіна Канделакі та її антистиль

Реклама
12:22

Дві дієві поради для порятунку врожаю: як захистити помідори від фітофтори

12:21

Найдовший і небезпечний день в році: прикмети 21 червня і що не можна робитиВідео

12:20

Головоломка, яка збиває з пантелику: потрібно знайти число 67 за три секунди

11:59

Мрія кожного колекціонера: платівки часів СРСР, які коштують купу грошей

11:56

"РФ хоче здаватися божевільною": Кочетков оцінив, де Кремль готує ядерну провокацію

11:51

"Після Нового року перший злетить": Резніков озвучив плани щодо передачі F-16

11:48

Україна представить прозору систему звітності для проектів відновлення на URC 2023 - Кубраков

11:46

ЗСУ пішли вперед на півдні та зайняли нові рубежі на двох напрямках

11:33

Вперед, дівчинко: Дженніфер Лопес викликала фурор в сукні українського бренду

10:47

"Це дівчинка": мама Саакашвілі назвала незвичайне ім'я своєї внучки від Ясько

10:46

"Що у нього з головою?": Гіркін в істериці накинувся на Путіна

10:25

Гороскоп на завтра 21 червня 2023: Ракам - стрес, Рибам - пора до стоматологаВідео

10:15

Топ 10 авто для прокату в 2023 році новости компании

10:00

РФ може підірвати "Кримський Титан" чи учбовий реактор у Севастополі - БабінЕксклюзив

09:59

"Це реально": Байден переживає через можливий удар ядеркою ПутінимВідео

09:49

Спека вб'є урожай: як допомогти помідорам пережити посушливе літо

09:45

Як підтягнути англійську під час подорожі? новости компании

08:56

Сусіди будуть заздрити: як доглядати за баклажанами для суперського врожаюВідео

08:55

В Україні розгорнули європейський аналог Patriot – систему ППО SAMP/T

08:28

"День народження святкуватиму в Криму": Резніков назвав терміни звільнення півострова

Реклама
08:21

Лише російська технологія: що не так з "африканською місією"Погляд

07:48

Захисника не дочекалися двоє дітей і вагітна дружина: на фронті загинув бойовий медик

07:41

ЗСУ атакували й досягли успіху на трьох ділянках фронту – ISW

07:41

Момент потрапив на відео: Роббі Вільямс почав задихатися під час концертуВідео

06:45

РФ атакувала Київ, Львів, Запоріжжя, є "прильоти": все, що відомоВідео

06:30

Що не так зі звертаннями "пане", "товаришу", "громадянине": Авраменко ошелешив поясненнямВідео

06:11

Чого чекати від саміту НАТО у ВільнюсіПогляд

05:55

Як швидко і просто очистити пам'ять телефону: способи, про які багато хто забув

05:35

Гороскоп на липень 2023 для Раків: конфлікт, збільшення доходів і нове починанняВідео

04:00

Яке сьогодні свято 20 червня: що в цей день сталося і кого вітати

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти