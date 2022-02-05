Тепер будуть чистими та з відеокамерами: у Києві зібралися замінити старі маршрутки

У Києві звільнять від маршруток / t.me/kyivoperativ, УНІАН

У Києві мають намір замінити застарілі маршрутні автобуси малої місткості. Для цього в міській державній адміністрації посилили вимоги для перевізників.

Перший конкурс з новими вимогами пройшов у червні 2021 року, пише "Апостроф".

За словами заступника голови КМДА Костянтина Усова, в червні минулого року через невідповідність вимогам конкурсний комітет і Департамент транспортної інфраструктури прийняли безпрецедентне рішення про недопущення до конкурсу 22 пропозицій з 35.

Серед основних причин недопуску - порушення законодавства при підготовці пакетів документів, що вказує на те, що перевізник подав транспорт, який не відповідає нормам, встановленим як стандарт.

читайте такожУ Дніпрі водій помер прямо за кермом маршрутки з пасажирамиНаступний конкурс пройшов 10 грудня 2021 року. Перевізникам пред'явили ще більш жорсткі вимоги:

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місткість від 60 місць;

екологічний стандарт Євро-5;

відсутність шумового та візуального забруднення;

водій повинен бути одягнений в уніформу і спілкуватися державною мовою;

салон повинен відповідати інклюзивності;

у салоні на видному місці повинна бути інформація про перевізника та контакти для звернення громадян;

у салоні повинні бути датчики підрахунку пасажиропотоку, а також чотири відеокамери з високою чіткістю зображення.

Більшість з цих вимог для перевізників виявилися "непосильною ношею", через що на конкурс подали рекордно малу кількість заявок.

Раніше повідомлялося, що в селищі Віта-Поштова (Київська область) маршрутка на швидкості виїхала на зустрічну і ледь не протаранила кілька автомобілів. За попередньою версією, у автобуса відмовили гальма.